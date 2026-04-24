Lale važe za jedno od najlepših prolećnih cvetova, ali iako nisu preterano zahtevne, često se dešava da ne procvetaju ili da im cvetovi budu slabi i bez boje. Razlog za to, prema mišljenju profesionalnih baštovana, gotovo uvek leži u osnovnim uslovima gajenja.

Stručnjaci ističu da su lale jednostavne biljke, ali da im je potrebno nekoliko ključnih stvari kako bi razvile zdrav koren i jarke cvetove – pre svega voda, svetlost i kvalitetno zemljište.

1. Suvo i isušeno zemljište – najčešći problem

Jedan od najčešćih razloga zbog kojih lale ne cvetaju jeste nedostatak vlage u zemljištu. Kada je zemlja suva, prašnjava i bez dovoljno vlage, biljka počinje da slabi, a cvetanje izostaje.

Ovaj problem je posebno izražen kod lala koje se gaje u saksijama, jer se zemlja u njima mnogo brže isušuje nego u bašti.

Rešenje:

Stručnjaci savetuju redovno proveravanje vlažnosti zemlje. Zalivanje treba prilagoditi vremenskim uslovima, ali u sušnim periodima neophodno je zalivanje na nekoliko dana. Ukoliko je zemlja potpuno suva, preporuka je da se dobro natopi kako bi se vratila potrebna vlaga.

2. Nedostatak svetlosti – lale ne vole senku

Drugi čest razlog lošeg rasta i izostanka cvetanja jeste nedovoljna količina svetlosti. Lale prirodno vole sunčane pozicije i najbolje uspevaju na mestima gde imaju dovoljno direktnog sunca tokom dana.

Kada su posađene u senci, biljka postaje „izdužena“, stabljike su slabe i mlitave, a cvetovi često u potpunosti izostanu.

Rešenje:

Najbolje ih je saditi na mestima koja su dobro osvetljena i imaju direktnu sunčevu svetlost veći deo dana. Vetar im, prema mišljenju baštovana, ne predstavlja problem, ali svetlost jeste ključni faktor za razvoj cveta.

3. Osiromašeno zemljište – biljka ostaje bez „snage“

Treći razlog zbog kojeg lale ne cvetaju jeste iscrpljeno zemljište. Ako se iste lukovice godinama gaje u istom tlu bez obnavljanja, zemlja gubi hranljive materije neophodne za rast.

Bez tih nutrijenata, biljka nema dovoljno energije da razvije cvet, pa dolazi samo do slabog ili nikakvog cvetanja.

Rešenje:

Stručnjaci preporučuju da se zemlja menja na svake dve do tri godine, kao i redovno dodavanje kvalitetnog komposta. Na taj način se obezbeđuje „startna energija“ za lukovice i zdrav razvoj biljke.

Video: Kako napraviti fontanu u bašti