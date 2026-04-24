Zašto lale ne cvetaju? 3 ključna razloga i saveti profesionalnih baštovana za bujno cvetanje
Lale važe za jedno od najlepših prolećnih cvetova, ali iako nisu preterano zahtevne, često se dešava da ne procvetaju ili da im cvetovi budu slabi i bez boje. Razlog za to, prema mišljenju profesionalnih baštovana, gotovo uvek leži u osnovnim uslovima gajenja.
Stručnjaci ističu da su lale jednostavne biljke, ali da im je potrebno nekoliko ključnih stvari kako bi razvile zdrav koren i jarke cvetove – pre svega voda, svetlost i kvalitetno zemljište.
1. Suvo i isušeno zemljište – najčešći problem
Jedan od najčešćih razloga zbog kojih lale ne cvetaju jeste nedostatak vlage u zemljištu. Kada je zemlja suva, prašnjava i bez dovoljno vlage, biljka počinje da slabi, a cvetanje izostaje.
Ovaj problem je posebno izražen kod lala koje se gaje u saksijama, jer se zemlja u njima mnogo brže isušuje nego u bašti.
Rešenje:
Stručnjaci savetuju redovno proveravanje vlažnosti zemlje. Zalivanje treba prilagoditi vremenskim uslovima, ali u sušnim periodima neophodno je zalivanje na nekoliko dana. Ukoliko je zemlja potpuno suva, preporuka je da se dobro natopi kako bi se vratila potrebna vlaga.
2. Nedostatak svetlosti – lale ne vole senku
Drugi čest razlog lošeg rasta i izostanka cvetanja jeste nedovoljna količina svetlosti. Lale prirodno vole sunčane pozicije i najbolje uspevaju na mestima gde imaju dovoljno direktnog sunca tokom dana.
Kada su posađene u senci, biljka postaje „izdužena“, stabljike su slabe i mlitave, a cvetovi često u potpunosti izostanu.
Rešenje:
Najbolje ih je saditi na mestima koja su dobro osvetljena i imaju direktnu sunčevu svetlost veći deo dana. Vetar im, prema mišljenju baštovana, ne predstavlja problem, ali svetlost jeste ključni faktor za razvoj cveta.
3. Osiromašeno zemljište – biljka ostaje bez „snage“
Treći razlog zbog kojeg lale ne cvetaju jeste iscrpljeno zemljište. Ako se iste lukovice godinama gaje u istom tlu bez obnavljanja, zemlja gubi hranljive materije neophodne za rast.
Bez tih nutrijenata, biljka nema dovoljno energije da razvije cvet, pa dolazi samo do slabog ili nikakvog cvetanja.
Rešenje:
Stručnjaci preporučuju da se zemlja menja na svake dve do tri godine, kao i redovno dodavanje kvalitetnog komposta. Na taj način se obezbeđuje „startna energija“ za lukovice i zdrav razvoj biljke.
