Slušaj vest

Pirinač se sve češće koristi kao prilog jelu i odlično se uklapa kako uz meso, tako i uz povrće. Međutim, neretko ispadne slepljen što jelu kvari ukus. Evo kako to da sprečite.

Da biste skuvali rastresit pirinač koji se ne lepi, ključno je isprati ga 2-3 puta dok voda ne postane bistra kako bi se uklonio višak skroba. Najbolji odnos je 1 šolja pirinča na 2 šolje vode, uz obavezno prženje na malo ulja pre dodavanja vode, kuvanje na tihoj vatri i bez mešanja dok je poklopljen.

Foto: Cseh Ioan / Panthermedia / Profimedia

Temeljno isperite pirinač hladnom vodom da uklonite skrob. Propržite pirinač na malo maslaca ili ulja minut-dva pre dodavanja vode. Koristite razmeru 1:2 (npr. 200g pirinča na 400-500ml vode ili temeljca).

Kada voda proključa, smanjite temperaturu na najnižu, poklopite šerpu i kuvajte 15-20 minuta bez podizanja poklopca. Nakon kuvanja, ostavite poklopljen pirinač da odstoji još 5-10 minuta, pa ga rastresite viljuškom. Za najbolje rezultate preporučuje se dugozrni pirinač.