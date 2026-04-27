Malo je ljudi koji su na našim prostorima ostavili tako dubok trag u razumevanju čoveka kao što je to učinio Vladeta Jerotić. Njegove reči nisu bile samo teorija – bile su putokaz kroz svakodnevne dileme, odnose i unutrašnje borbe koje svi prolazimo.

Govorio je jednostavno, ali je pogađao suštinu, zbog čega se njegovim mislima i danas mnogi vraćaju kada traže odgovore o životu i ljudima. Kao predavač, akademik Vladeta Jerotić bio je jednako snažan - njegove besede su i danas inspiracija mnogima. Govorio je o najvažnijim odnosima u životu: o ljubavi, braku, roditeljstvu, odnosima sa prijateljima.

Posebno je isticao koliko je iskrenost ključna u odnosima među ljudima. Kad biramo prijatelje, često gledamo da li delimo slična interesovanja, vrednosti i pogled na svet. Tražimo podršku i razumevanje. Ali pravo pitanje, kako je Jerotić naglašavao, jeste – šta se dešava kada nam prijatelj kaže istinu koju ne želimo da čujemo?

Vladeta Jerotić

"Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati i koji će vam reći nešto što će vas trgnuti i vi ćete reći - 'Hvala', 'U pravu si, gledaću kako da se popravim'", govorio je akademik Jerotić.

Upravo u toj iskrenosti krije se pravi test prijateljstva. On nas podseća da odnos bez maski i pretvaranja zahteva hrabrost - i da nas istina, koliko god bila neprijatna, može promeniti nabolje. Zato je ostavio i snažnu poruku o tome od koga zapravo učimo:

"Mi ne volimo protivnike da slušamo uopšte. A to ste znali odavno: od neprijatelja učimo, a ne od prijatelja. Pa ko ti je prijatelj? Prijatelj ti je onaj koji ti kaže, NASAMO: 'Šta ti je bilo juče da si ono rekao? Šta ti je bilo da si ono uradio?' Ovaj prijatelj drugi malo razmisli, pa kaže: 'U pravu si, dragi moj. Hvala ti beskrajno.' A ako je samo bio lažni prijatelj, reći će: 'I ti meni to da kažeš! Ti više nisi od danas moj prijatelj'. Eto vam test za prijateljstvo. Čujte od prijatelja, ako se usudio da vam kaže. Boji se prijatelj da vam kaže istinu neku u oči. Boji se da će izgubiti prijatelja. Pa onda ćemo od neprijatelja čuti neku istinu o sebi. Naravno, jednim delom, jer i oni preteruju, razume se", zaključio je akademik Jerotić.

