Ukus mesa koje je stajalo u ovoj marinadi će vas oduševiti.

Marinada je tajni sastojak dobro spremljenog i ukusnog mesa, bilo da ga pržite u tiganju, pečete u rerni ili na roštilju.

Ključno je da meso odstoji u pripremljenoj marinadi najmanje dva do tri sata, kako bi upilo sve sastojke i bilo spremno za pečenje. Neki ljudi vole da mariniraju meso cele noći.

Marinada daje mesu sočnu i mekanu teksturu, kao i dobro poznati ukus, a može se marinirati bilo koje meso.

Sastojci za marinadu: Ulje (maslinovo ili suncokretovo)

Crni biber

Aleva paprika

Suvi začini

Beli luk

Crni luk

So po potrebi

Peršun

Par kapi limunovog soka

Ruzmarin po želji

Meso će biti mnogo ukusnije ako se marinira Foto: Profimedia

Priprema marinade:

Meso posoliti ili uvaljati u suvi začin. U posudu sipati beli luk iseckan na sitno, pa dodati preostale sastojke, crni luk iseckati na kolutiće. Svaki komad mesa, sa obe strane, potopite na kratko u marinadu, i ocediti višak ulja.

Komade poređajte u posudu i preko njih prelijte preostalu marinadu. Prekriti meso folijom i ostaviti u frižideru da se marinira 2-3 sata.

VIDEO: Sočna piletina u marinadi: