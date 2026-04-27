Najbolja marinada za prvomajski roštilj: Samo nekoliko sastojaka za savršeno sočno i ukusno meso
Ukus mesa koje je stajalo u ovoj marinadi će vas oduševiti.
Marinada je tajni sastojak dobro spremljenog i ukusnog mesa, bilo da ga pržite u tiganju, pečete u rerni ili na roštilju.
Ključno je da meso odstoji u pripremljenoj marinadi najmanje dva do tri sata, kako bi upilo sve sastojke i bilo spremno za pečenje. Neki ljudi vole da mariniraju meso cele noći.
Marinada daje mesu sočnu i mekanu teksturu, kao i dobro poznati ukus, a može se marinirati bilo koje meso.
Sastojci za marinadu:
- Ulje (maslinovo ili suncokretovo)
- Crni biber
- Aleva paprika
- Suvi začini
- Beli luk
- Crni luk
- So po potrebi
- Peršun
- Par kapi limunovog soka
- Ruzmarin po želji
Priprema marinade:
Meso posoliti ili uvaljati u suvi začin. U posudu sipati beli luk iseckan na sitno, pa dodati preostale sastojke, crni luk iseckati na kolutiće. Svaki komad mesa, sa obe strane, potopite na kratko u marinadu, i ocediti višak ulja.
Komade poređajte u posudu i preko njih prelijte preostalu marinadu. Prekriti meso folijom i ostaviti u frižideru da se marinira 2-3 sata.
