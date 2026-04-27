Ukus mesa koje je stajalo u ovoj marinadi će vas oduševiti.

Marinada je tajni sastojak dobro spremljenog i ukusnog mesa, bilo da ga pržite u tiganju, pečete u rerni ili na roštilju.

Ključno je da meso odstoji u pripremljenoj marinadi najmanje dva do tri sata, kako bi upilo sve sastojke i bilo spremno za pečenje. Neki ljudi vole da mariniraju meso cele noći.

Marinada daje mesu sočnu i mekanu teksturu, kao i dobro poznati ukus, a može se marinirati bilo koje meso.

Sastojci za marinadu:

  • Ulje (maslinovo ili suncokretovo)
  • Crni biber
  • Aleva paprika
  • Suvi začini
  • Beli luk
  • Crni luk
  • So po potrebi
  • Peršun
  • Par kapi limunovog soka
  • Ruzmarin po želji
Meso će biti mnogo ukusnije ako se marinira Foto: Profimedia

Priprema marinade:

Meso posoliti ili uvaljati u suvi začin. U posudu sipati beli luk iseckan na sitno, pa dodati preostale sastojke, crni luk iseckati na kolutiće. Svaki komad mesa, sa obe strane, potopite na kratko u marinadu, i ocediti višak ulja.

Komade poređajte u posudu i preko njih prelijte preostalu marinadu. Prekriti meso folijom i ostaviti u frižideru da se marinira 2-3 sata.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

Ne propustiteŽenaTajna savršeno pečenog lososa: Na ovoj temperaturi meso postaje mekano i sočno!
losos
ZanimljivostiVrhunski kuvar nikad neće jesti ovo na žaru: Surovo opisao jelo, da svi zapamtimo pred Prvi maj, pa otkrio tajnu savršenog roštilja
roštilj
ŽenaPiletina će uvek biti sočna i ukusna: Kuvar otkrio marinadu koja će meso učiniti savršenim!
piletina-7.jpg
ŽenaU OVIM MARINADAMA MESO ĆE BITI SOČNO I SLASNO: Obavezno probajte za 1. MAJ, pravi je IZBOR za svačije NEPCE, pravi se očas posla
gril-zena-1.jpg

 VIDEO: Sočna piletina u marinadi: 

