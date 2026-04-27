Priprema roštilja, naročito za praznike poput Prvog maja, nezamisliva je bez ćevapa i pljeskavica. Ipak, čest izazov za mnoge kuvare amatere je to što meso nakon pečenja često postane suvo, tvrdo ili izgubi previše tečnosti, čime se gubi prepoznatljiv ukus.

Da biste izbegli ove greške, iskusni majstori roštilja koriste jedan stari i provereni trik koji garantuje vrhunski kvalitet svakog komada mesa.

Tajni sastojak za savršenu teksturu

Rešenje se krije u običnoj sodi bikarboni, namirnici koju svako domaćinstvo već ima u kuhinji. Njena uloga u pripremi mlevenog mesa je višestruka: pomaže da specijaliteti zadrže mekoću, sprečava žilavost, ubrzava sam proces pečenja i, što je najvažnije, zadržava prirodne sokove unutar mesa umesto da oni iscure u vatru.

Pravilan odnos i priprema

Kako biste postigli idealne rezultate, ključno je pridržavati se tačnih mera. Preporučeni odnos je:

1 kg mlevenog mesa

1 kašičica sode bikarbone

Postupak je jednostavan: sodu pomešajte sa solju, biberom, sitno seckanim lukom i ostalim začinima koje volite. Nakon što sve temeljno sjedinite sa mesom, ostavite smesu da odmori neko vreme kako bi se sastojci proželi i kako bi soda delovala na strukturu proteina.

Zašto ovo funkcioniše?

Soda bikarbona hemijski menja strukturu mesa tako što sprečava preterano stezanje vlakana pod uticajem visoke temperature. Zahvaljujući tome, ćevapi i pljeskavice ostaju vazdušasti i sočni. Ipak, budite umereni, jer prevelika količina ovog praha može pokvariti prirodnu aromu mesa. Takođe, veoma je važno da meso ne pritiskate snažno tokom pečenja na rešetki, kako bi svi ukusni sokovi ostali tamo gde im je i mesto - u samom zalogaju.

