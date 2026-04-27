Talog od kafe idealan je za hortenzije

Hortenzije spadaju u red onih biljaka koje svakom dvorištu daruju notu luksuza i raskoši uz minimalan trud. Njihova popularnost ne jenjava jer spajaju veličanstven izgled sa prilično skromnim zahtevima za negu. Ipak, ono što ih čini zaista fascinantnim nije samo njihova estetika, već i neverovatna sposobnost da menjaju sopstveni kolorit u zavisnosti od okruženja.

Magija kiselosti zemljišta

Boja njihovih raskošnih cvetova direktno je povezana sa hemijskim sastavom tla, preciznije sa njegovom pH vrednošću. Dok neutralna zemlja pogoduje ružičastim tonovima, kiselija sredina podstiče cvetove da poprime plave nijanse. Upravo ova prirodna varijabilnost omogućava baštovanima da se "igraju" sa izgledom svog vrta.

Talog od kafe idealan je za pH vrednost zemljišta

Kuhinjski otpad kao tajno oružje

Jedan neobičan savet koji kruži društvenim mrežama, a koji je podelio baštovan Džon Baksteru grupi na Fejsbuku pod nazivom Gardening Hints and Tips UK, privukao je veliku pažnju. On tvrdi da običan talog kafe može učiniti čuda za transformaciju ružičastih hortenzija u intenzivno plave. Kafa, kao prirodni zakiseljivač, polako menja sastav zemlje, a Bakster ovaj metod smatra efikasnijim od komercijalnih preparata.

"Možete koristiti ljuske jaja ili dodati aluminijum-sulfat u zemlju, ali ja najčešće sipam talog kafe. Ovo ne samo da menja boju mojih hortenzija, već im daje i važne hranljive materije. Trebalo je vremena, ali sada se kunem u to. Boja je jednostavno zapanjujuća", podelio je on svoje iskustvo.

Talog od kafe učiniće roze hortenzije plavim

Pravilna upotreba i dodatni saveti

Iako se kafa može dodavati tokom cele godine, najbolji rezultati se postižu redovnim tretiranjem tokom perioda cvetanja. Britanski Ekspres (Express) savetuje da se talog pre sipanja oko biljke obavezno osuši kako bi se sprečila pojava buđi. Pored promene boje, ovaj kuhinjski otpad deluje i kao odlična prihrana, čineći biljke zdravijim i bujnijim.

Ipak, umerenost je ključna, jer prevelika kiselost može naškoditi korenu. Pored kafe, sličan efekat na promenu nijanse ka plavoj imaju i ostaci agruma, poput kora limuna, pomorandže ili grejpfruta, koji takođe prirodno zakiseljavaju tlo.

Pogledajte video: Kako napraviti fontanu u bašti