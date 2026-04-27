Upotreba starih novina u baštovanstvu može biti veoma efikasan način za suzbijanje nepoželjnih biljaka i unapređenje kvaliteta tla, pod uslovom da se poštuju određena pravila. Papir najbolje vrši funkciju malča kada se postavlja u umerenim količinama, uz obezbeđen dotok kiseonika i dodatni pokrivač od prirodnih materijala.

Uloga malčiranja u ekološkoj bašti

Iskusni baštovani uvek stavljaju novine u baštu Foto: Shutterstock

Malčiranje je ključna tehnika za održavanje zdravlja biljaka jer sprečava rast korova i čuva neophodnu vlažnost zemljišta. Kako se ovi materijali prirodno raspadaju, oni obogaćuju tlo dragocenim elementima. Iako se najčešće koriste slama, pokošena trava ili suvo lišće, reciklaža novina predstavlja praktičnu i biorazgradivu alternativu. S obzirom na to da je papir sačinjen od celuloze, on se u prirodi ponaša slično kompostu i služi kao značajan izvor ugljenika za zemljište.

Prednosti i preporuke stručnjaka

Kada se postave kao bazni sloj direktno iznad korena, novine stvaraju fizičku prepreku za korov. Iskusna baštovanka Anđela Džad ističe njihovu višestruku korist: "Mogu pomoći u suzbijanju korova, zadržavanju vlage i postepenom razlaganju. Korisne su kao donji sloj ispod drugog malča, poput piljevine ili komposta."

Međutim, nepravilna primena može ugroziti ekosistem u tlu. Pejzažni arhitekta Jan Jonsen upozorava na opasnost od stvaranja nepropusnog sloja: "Posebno kada su mokre, novine imaju tendenciju da se slepe u gust sloj nalik papir-mašeu."

Kako izbeći najčešće greške

Suviše debeo sloj papira može potpuno "ugušiti" zemlju, što dovodi do izumiranja korisnih mikroorganizama i gljivica neophodnih za razvoj biljaka. Da bi se to izbeglo, preporučuje se korišćenje najviše dva do četiri lista papira istovremeno, uz obavezno bušenje rupa koje omogućavaju slobodan protok vode i vazduha.

Takođe, neophodan je oprez prilikom odabira materijala. Iako su savremena mastila uglavnom na bazi soje i bezopasna, sjajne reklame i premazani papiri često sadrže štetne hemikalije. Takve umetke treba obavezno odstraniti kako se toksini ne bi našli u vašoj bašti.

