Slušaj vest

Pravoslavni vernici 6. maja proslavljaju Đurđevdan, slavu posvećenu Svetom Georgiju, odnosno Svetom Đorđu. Svake godine postavlja se pitanje da li se na Đurđevdan posti ili ne?

To zavisi od dana kada se slava obeležava, pa ukoliko 6. maj, odnosno Đurđevdan, bude u sredu ili u petak, slava je posna i praznik se posti. U 2026. godini Đurđevdan se proslavlja u sredu, pa će slavska trpeza prema crkvenom pravilu biti posna.

Sve slave koje "padnu" u sredu ili petak su posne, a izuzetak su slave koje se obeležavaju tokom takozvanih trapavih nedelja. To su na primer nedelja posle Božića, kao i Svetla nedelja - nedelja nakon proslave Uskrsa. Dešavalo se da Đurđevdan bude baš u Svetloj nedelji i tada se ukida post zbog radosti povodom proslave Uskrsa.

Posna trpeza

Kada je slava sredom ili petkom, van trapavih nedelja, post se ne ukida, već se ublažava, tako što su dozvoljeni riba, ulje i vino. Tako će ove godine mnoge trpeze na Đurđevdan biti bogate raznim posnim poslasticama, a ukoliko neko ima veliki broj gostiju, drugog dana slave, odnosno 7. maja, može ih poslužiti i mrsnom hranom.

Prema pravoslavnoj veri proslava slave nije samo bogata trpeza, već ima duhovnu suštinu. Porodica proslavlja svetitelja koji je njihov zaštitnik, a najvažnije je da na stolu budu slavska sveća, osveštan kolač i žito.

