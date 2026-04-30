Napravite domaće ćevape po ovom jednostavnom receptu koji će oduševiti vaše ukućane.
Recept
Domaći juneći ćevapi za početnike: Bolji nego kafanski, a spremaju se nikad lakše
Slušaj vest
Postoje brojne varijacije kako da napravite sami ovaj specijalitet, a mi vam donosimo recept koji će uspeti i početnicima.
Sastojci:
1 kg junetine od vrata
50 ml vode
3 čena belog luka
kašičica soli
pola kašičice bibera
Napravite sami smesu za ćevape Foto: Printscreen Konzum.ba
Priprema:
Vrat iseći na kockice i staviti u adekvatnu činiju. Beli luk sitno iseckati, staviti u šerpicu, dodati so, biber i vodu, pa kuvati dok ne proključa. Preliti meso, pomešati, prekriti krpom i ostaviti da prenoći u frižideru.
Sutradan meso dvaput samleti na mašini za mlevenje mesa, pa ga dobro zamesiti.
Od dobijene smese formirati ćevape, peći na roštilju ili u gril tiganju dok ne porumene sa svih strana, pa poslužiti.
(Kurir.rs/Informer)
VIDEO: Čišćenje roštilja lukom
Reaguj
Komentariši