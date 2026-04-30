Postoje brojne varijacije kako da napravite sami ovaj specijalitet, a mi vam donosimo recept koji će uspeti i početnicima.

Sastojci:

1 kg junetine od vrata

50 ml vode

3 čena belog luka

kašičica soli

pola kašičice bibera

Napravite sami smesu za ćevape

Priprema:

Vrat iseći na kockice i staviti u adekvatnu činiju. Beli luk sitno iseckati, staviti u šerpicu, dodati so, biber i vodu, pa kuvati dok ne proključa. Preliti meso, pomešati, prekriti krpom i ostaviti da prenoći u frižideru.

Sutradan meso dvaput samleti na mašini za mlevenje mesa, pa ga dobro zamesiti.

Od dobijene smese formirati ćevape, peći na roštilju ili u gril tiganju dok ne porumene sa svih strana, pa poslužiti.

