Mnogi misle da su dvadesete „zlatne godine“ za seksualnost ali pravo zadovoljstvo često dolazi kasnije. Seks nakon 30-e nije nužno manje intenzivan, već često bolji, svesniji i emocionalno dublji.

U tridesetim godinama većina ljudi bolje poznaje sebe, svoje telo i granice. I što je još važnije lakše i otvorenije komunicira o svojim željama. Manje je stida, a više fokusa na autentičnom užitku.

U tridesetim, intimni odnosi više nisu impulsivan beg od dosade, već kvalitetan oblik povezivanja. Ljudi sve češće biraju „manje, ali bolje“ s partnerima s kojima se osećaju emocionalno i fizički sigurno. Zanimljivo je da se mnoge žene upravo nakon 30-e osećaju najseksepilnije i doživljavaju intenzivnije orgazme. Razlog? Povezanost sa sopstvenim telom, manja opterećenost tuđim očekivanjima i iskustvo.

Naravno, s godinama dolazi i do hormonalnih promena koje mogu uticati na libido, posebno kod žena (npr. zbog trudnoće, porođaja ili kontracepcije). No, to nije kraj, to je poziv na istraživanje novih načina uzbuđenja. Seks nakon 30-e može biti moćnije iskustvo jer ga živite iznutra, a ne spolja. Više ne tražite potvrdu već povezanost. I zato seks s godinama ne gubi na vrednosti, već raste u dubini.