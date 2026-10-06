Slušaj vest

Uputila se na svadbu svoje kume i ponela najbolji poklon koji je mogla da priušpti u tom momentu. Stavila je u kovertu 20 evra, a kada je nevesta tokom slavlja uzela mikrofon, počela da otvara koverte sa novcem i govori ko je koliko para dao, pocrvena je od stida.

"Svesna sam bila da je to malo novca iz više razloga: bogata svadba, ja njena najbolja drugarica, a i bila sam kuma. Ipak, stvarno nismo mogli više. Nismo imali odakle. Ja ne radim, a muž ima samo 250 evra platu, jedva preživljavamo i opstajemo sa sinčićem. Da nemamo stan koji su nam ustupili njegovi, ne bismo ni za kiriju imali. Ovako, bukvalno krpimo kraj sa krajem.

Miličinu svadbu sam čekala celog života, ona mi je kao sestra koju nikada nisam imala. Morali smo da odemo, makar bez ičega. Uzeli smo poslednjih 20 evra u kući i stavili u kovertu, a ja sam se osećala kao najgora osoba na svetu. Nekako sam prevazišla taj loš osećaj kako je slavlje teklo. Najgori trenutak je bio kada je, nakon što je sakupila koverte sa novcem, odlučila da uzme mikrofon i otvara jednu po jednu, kako bi pročitala koliko je ko dao! Zanemela sam!", ispriučala je Dragana (31) za Telegraf rs pa nastavila:

Mlada Foto: C. Walenzyk / Panthermedia / Profimedia

"Prvi put sam tako nešto videla. Videla sam, po njenoj faci, da joj nije prijatno - muž je tako želeo, a ona je morala da ispoštuje dragog, jer se u njegovom kraju to tako radi. Kako je otvarala koverte, ja sam sa svakom novom umirala. Ređale su se cifre od 100, 200 pa i 500 evra. Mene kao kumu je ostavila za kraj. Dovoljno sam se loše osećala sama sa svojom savesti, ali kao da to nije bilo dovoljno.

Kada je otvorila moju kovertu, ja i muž smo već od stida i sramote počeli da crvenimo i spremali se da pobegnemo sa te svadbe, a moja prijateljica je na mikrofon rekla pred 500 zvanica da je od svoje najbolje prijateljice, svoje kume dobila 1.000 evra!

Bila sam šokirana, muž i ja smo se pogledali i ništa nam nije bilo jasno. Naravno, zvanice su bile u transu i svi su nas gledali sa divljenjem. Bože, kakvi su to ljudi, mislila sam, dok mi je u ušima i dalje zujalo ono "hiljadu". Ja te pare ne pamtim da sam u životu videla u svojim rukama.

Poklon za venčanje Foto: Olha Nosova / Alamy / Alamy / Profimedia

Nakon nekoliko minuta kuma mi je prišla i našu kovertu zapakovanu vratila i rekla da zna da nisam u najboljoj situaciji i da želi da mi vrati moj novac, jer moje iskreno prijateljstvo joj je vrednije od sveg novca ovog sveta, a da je na mikrofon pročitala da sam joj dala toliko samo zbog zlih i pokvarenih ljudi koji su čekali da bude manje.

Njoj, je kako je rekla, najvažnije što sam ja bial uvek tu za nju, i nikakav novac ovog sveta to ne može da promeni.

Zaplakala sam od sreće… ali kada sam došla kući shvatila sam da je ona kovertu ipak otvorila, jer je pored mojih 20 evra bilo još 500 evra.

Najbolja prijateljice, volela bih da smem da ti napišempuno ime, ali ne bi bilo u redu, jer znam da bi se ona naljutila. Nikada ništa nije radila da bi je neko hvalio ili pričao o tome. Hvala ti, mila moja kumo, ponosna sam i srećna jer te imam u svom životu! A vi zaboravite na prljave pare i naučite da cenite prave stvari i vrednosti u životu!", poručila je na kraju.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Tuča na svadbi u Gornjem Milanovcu