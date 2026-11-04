da li ste znali

da li ste znali

Slušaj vest

Mitrovske zadušnice su jedan od četiri velika dana u godini posvećena preminulima. Zadušnice uvek padaju u poslednju subotu pred Mitrovan, što je ove godine 7. novembar. Mnogi vernici su u dilemi šta da rade ako ne mogu da odu na groblje kod svojih preminulih.

Šta pripremiti za Mitrovske zadušnice?

Postoje određene stvari koje bi trebalo pripremiti za ovaj dan. To su crno vino, sveća i kuvano žito, koje u hrišćanskoj tradiciji simbolizuje vaskrsenje i večni život.

Ove tri stvari možete pripremiti dan ranije ili na samo jutro Mitrovskih zadušnica, kako biste spremno dočekali odlazak na groblje i pomen preminulima.

Sveštenik Radoslav Savović ističe kako su to najvažniji običaji za zadušnice koje treba da ispoštujemo kao pravoslavci, dok iznošenje hrane i obedovanje na grobovima naziva paganstvom.

molitvom se očistite od grešnih reči Foto: Nebojša Mandić

"To je paganizam i nema veze sa pravoslavljem", ističe on. Na pitanje šta bi trebalo da urade oni koji zbog obaveza ili bolesti nisu u mogućnosti da odu na groblje ili u crkvu, kaže:

"Neka se pomole za svoje preminule srodnike, kumove, prijatelje u svojim domovima", ističe otac Radoslav, ističući da je to suština zadušnica i najvažnije što treba da uradimo za duše svojih bližnjih.

Šta ako niste u mogućnosti da odete na groblje?

Odlazak na groblje jeste deo običaja, ali nije uslov da biste obeležili Zadušnice. Ukoliko ste sprečeni da posetite grobove svojih najmilijih, možete otići u najbližu crkvu, zapaliti sveću i pomoliti se za njihove duše.

Molitva kod kuće takođe je jedan od načina da se prisetite onih koji više nisu sa vama. Suština ovog dana nije samo u spoljašnjim običajima, već pre svega u ljubavi, poštovanju i sećanju koje čuvamo prema svojim preminulima.

Inače, Mitrovske zadušnice nazivaju se i jesenje ili zatvorene, jer se "zatvara" vreme i priroda - predstoji zima, sneg i hladnoća, koji otežavaju odlazak na groblje.