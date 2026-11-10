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Porodica Geti jedna je od najbogatijih porodica svih vremena. Imali su slavu i bogatstvo, ali i brojne tragedije zbog kojih se neretko o njima govorilo kao o ukletoj porodici. Jedan od slučajeva o kojem se najviše raspravljalo u 20. veku je onaj od 10. jula 1973, kad su Džona Pola Getija III oteli italijanski mafijaši u Rimu.

Organizatori zločina bili su članovi ozloglašene "Ndranghete", kalabrijske organizacije koja je bila povezana s mafijom. Nije to bio prvi slučaj da "Ndrangheta" otima ljude radi otkupa, ali u ovom slučaju su očekivali ogroman profit.

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Džon Pol Geti III Foto: Giuseppe Anastasi/AP

Radilo se o tome da je oteti 16-godišnjak bio unuk Džona Pola Getija, glave jedne od najbogatijih porodica tog vremena i osnivača "Getty Oil Company". Otmičari su tražili otkupninu od 17 miliona dolara. Bio je to značajan iznos novca, pogotovo u ono vreme, ali ne i nedostižan za dedu Getija III, koji je bio milijarder.

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Džon Pol Geti III Foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, bogati deda je odbio da plati traženi iznos, a svoju odluku je pravdao rečima da ima još 14 unučadi, a u slučaju da otmičarima plati i jedan novčić, imao bi 14 otetih unučadi. Nakon nekoliko meseci mafijaši su odlučili da dokažu da su bili ozbiljni u svojim namerama.

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Džon Pol Geti, deda koji nije želeo da plati otkup otmičarima za unuka Foto: Dezo Hoffmann / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dečaku su odsekli uvo i pramen kose, što su kao dokaz poslali lokalnim novinama. Napisali su i poruku u kojoj su poručili da porodica ima 10 dana za plaćanje ili će u suprotnom Getija III "dobiti u komadima". Nakon što je bogati deda ipak odlučio da plati otkupninu, svota je smanjena na 2,7 miliona dolara.

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Džon Pol Geti III Foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novac je trebalo da dostavi Getijev pravni menadžer Flečer Čejs. Muškarac je 12. decembra odneo novac na unapred dogovoreno mesto, ali dečak je pušten tek nekoliko dana kasnije. Mafijaši su unuka škrtog milijardera držali pet meseci u zatočeništvu.

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Džon Pol Geti III Foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon što je otkupnina plaćena, dečak je pušten i ostavljen na benzinskoj pumpi u Italiji 15. decembra 1973. godine. Nakon što je dečak pušten, policija je uhapsila devet članova "Ndranghete", kriminalne grupe, koja je držala Getija III. Ipak, niko od šefova ozloglašene grupe nije uhvaćen.

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Džon Pol Geti III Foto: Richard Young / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nesrećni unuk traumu nikada nije preboleo, te je završio kao narkoman. 1981, kad je imao samo 25 godina, doživeo je moždani udar zbog predoziranja i ostao je slep, nepokretan i nem. Bio je prikovan za invalidska kolica, a preminuo je 2011. u 55. godini nakon zatajenja rada vitalnih organa.

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