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Život u nekadašnjoj Jugoslaviji nije bio lak, a mnoge porodice suočavale su se sa skromnim primanjima, ograničenim izborom robe i povremenim nestašicama. Ipak, ljudi su razvili navike koje su im pomagale da raspolažu novcem, sačuvaju ono što imaju i lakše organizuju svakodnevni život. Neke od tih veština danas su pomalo zaboravljene, ali i dalje mogu da budu korisne za kućni budžet.

Često se može čuti da je nekada bilo bolje, ali se prošlost neretko posmatra kroz prizmu nostalgije. Oni koji su živeli u tom periodu pamte i lepe trenutke, ali i odricanja, čekanje u redovima i godine tokom kojih se nije lako dolazilo do pojedinih proizvoda. Ipak, jedno je sigurno - racionalno trošenje i snalažljivost bili su važan deo svakodnevice.

Iz tog vremena izdvajaju se četiri navike koje i danas mogu da pomognu u uštedi novca.

1. Popravka umesto kupovine novog

Kada se danas pokvari kućni aparat, ošteti komad odeće ili rasklima deo nameštaja, mnogi prvo razmišljaju o kupovini zamene. Nekada je, međutim, bilo uobičajeno da se stvar najpre pokuša popraviti.

Odeća se krpila, dugmad su se prišivala, obuća nosila kod obućara, a kućni aparati kod majstora. Na taj način produžavao se vek predmeta i izbegavali nepotrebni troškovi. Ova navika i danas može da bude značajna, posebno kada se u domaćinstvu istovremeno pojavi više neplaniranih izdataka.

2. Zimnica kao način da se uštedi

Priprema zimnice nekada je bila sastavni deo života mnogih porodica. Tokom leta i jeseni pravili su se džemovi, sokovi, turšija, kiseli kupus, ajvar i druge zalihe koje su se koristile tokom hladnijih meseci.

Domaćinstva su tako koristila sezonsko voće i povrće, koje je u periodu berbe često bilo povoljnije, a istovremeno su obezbeđivala namirnice za naredne mesece.

Foto: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

I danas se sličan princip može primeniti. Zamrzavanje sezonskog voća i povrća, priprema kompota i čuvanje namirnica mogu da smanje troškove kupovine hrane tokom godine.

3. Redovna štednja za nepredviđene troškove

Odvajanje dela zarade za nepredviđene situacije bila je navika koju su negovale mnoge porodice. Štedne knjižice predstavljale su jedan od načina da se novac sačuva, a ideja je bila jednostavna - ne potrošiti baš sve što se zaradi.

Iako se danas novac može odvajati na različite načine, od klasičnih bankarskih računa do digitalnih aplikacija, princip je ostao isti. Čak i manje sume, ako se redovno izdvajaju, vremenom mogu da predstavljaju značajnu rezervu za neplanirane izdatke.

4. Praktične veštine koje smanjuju troškove

Šivenje, pletenje, prepravljanje odeće i sitne popravke u kući nekada su bile uobičajene veštine. Mnogi su umeli sami da poprave ili naprave ono što im je potrebno, umesto da za svaku sitnicu angažuju majstora ili kupuju novi proizvod.

Takve sposobnosti nisu samo smanjivale troškove već su podsticale samostalnost i kreativnost. Danas, kada se mnoge praktične veštine sve ređe prenose s generacije na generaciju, njihovo usvajanje može da bude koristan način da se uštedi novac.

Da li je nekada zaista bilo bolje?

Život u Jugoslaviji nije bio ni idealan ni bez teškoća. Skromne plate, nestašice i ograničen izbor proizvoda bili su deo svakodnevice mnogih ljudi. Ipak, racionalno trošenje, popravljanje stvari, priprema hrane za zimu i redovna štednja predstavljali su navike koje su im pomagale da lakše upravljaju kućnim budžetom.

Danas imamo veći izbor proizvoda i usluga, ali to ne znači da su stare navike izgubile vrednost. Naprotiv, popravljanje umesto bacanja, korišćenje sezonskih namirnica, odvajanje novca sa strane i razvijanje praktičnih veština mogu i danas da budu jednostavni načini za odgovornije raspolaganje novcem.

Kurir.rs