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Britanka Avril ponovo je u zagrljaju ćerke koju je, pre 62 godine, bila primorana da da na usvajanje. Kada je imala samo 15 godina, Avril, danas 77-godišnjakinja, ostala je trudna i poslata je u dom za majke i bebe u Karlajlu, u Engleskoj, gde je rodila devojčicu kojoj je dala ime Mišel.

Majka i ćerka provele su zajedno svega osam nedelja, pre nego što je Avril bila primorana da je da na usvajanje. Ipak, nikada nije prestala da je traži.

Njih dve ponovo su se srele zahvaljujući britanskoj televizijskoj emisiji „Long Lost Family“, koja pomaže porodicama da se pronađu i ponovo spoje nakon dugogodišnje razdvojenosti.

Avril i njena ćerka, koja je nakon usvajanja dobila ime Eleonor, sada su otvoreno govorile o iskustvu ponovnog pronalaženja nakon više od šest decenija razdvojenosti.

usvajanje dece Avril i Eleonor Foto: GoodMorningAmerica/youtube

Govorili su joj da nikada neće pronaći svoju bebu

„Više puta su mi govorili da nikada neću moći da pronađem svoju Mišel i da će joj biti izdat novi izvod iz matične knjige rođenih, tako da nikada, baš nikada neću moći da je pronađem“, ispričala je Avril u britanskoj emisiji „This Morning“.

Sve se promenilo kada je slučajno na televiziji videla završetak emisije „Long Lost Family“. Njena druga ćerka Šeron ohrabrila ju je da stupi u kontakt sa produkcijskim timom.

„To je najbolja stvar koju sam ikada uradila u životu“, rekla je Avril.

Tokom gostovanja u emisiji „This Morning“, Avril je govorila o malobrojnim uspomenama koje ima na vreme provedeno sa Eleonor u domu za majke i bebe.

„Mislim da sam, zato što je sve to bilo povezano sa tolikim bolom, potisnula sećanja. Sećam se samo da sam bila u toj prostoriji, da sam tamo živela i brinula se o Eleonor osam nedelja, a onda sam bila primorana da se rastanem od nje“, ispričala je.

„Znala sam da će joj pružiti život kakav ja nisam mogla“

Pre rastanka, Avril je upoznala Eleonorine usvojitelje.

„Bilo mi je drago što sam ih upoznala, jer su bili dobri ljudi i znala sam da će joj pružiti lep život, kakav ja nisam mogla da joj obezbedim“, dodala je.

Nakon što se oprostila od ćerke, vratila se u Njukasl, oko 96 kilometara istočno od Karlajla, gde se od nje očekivalo da nastavi svoj uobičajeni život.

usvajanje dece Avril Foto: GoodMorningAmerica/youtube

„Trebale su mi otprilike dve godine da nekako... Nikada se nisam pomirila sa tim, nikada. Ali trebalo mi je oko dve godine da uopšte poželim da budem ovde. Jednostavno nisam... Sve vreme sam hodala kao u snu“, rekla je.

Tek kada je bila u četrdesetim godinama, Avril je dobila fotografiju Eleonor, koju je stavila na noćni stočić pored kreveta.

Eleonor je tek kada je postala majka shvatila kroz šta je Avril prošla

Eleonor je ispričala da joj je majka govorila o Avril i objašnjavala koliko joj je teško palo to što je morala da je da na usvajanje.

„Mislim da sam, kada sam dobila Beks, svoju ćerku koja sada ima 38 godina, shvatila šta je moja majka prošla. Kada pomislim da bi neko mogao da mi oduzme dete sa šest ili osam nedelja, mislim da bih poželela da ga izbodela nožem. A moram da naglasim da nisam nasilna osoba“, rekla je Eleonor u emisiji „This Morning“.

usvajanje dece Avril Foto: GoodMorningAmerica/youtube

Jedan od voditelja primetio je koliko majka i ćerka liče jedna na drugu, a Avril je odgovorila da čak imaju i „iste navike“.

„Imamo slične izraze lica i radimo mnogo toga na isti način. Zaista je čudno“, rekla je Eleonor.

„Ponovo je bila u mom naručju, tamo gde pripada“

Neposredno pre susreta sa Avril, Eleonor je priznala da joj je „stomak bio pomalo uznemiren“ i da se plašila da li će se dopasti svojoj biološkoj majci i da li će se njih dve slagati.

Međutim, kako je rekla, sve te brige „nestale su u trenutku“ kada su se ponovo srele.

Na pitanje da li su odmah osetile povezanost, Avril je odgovorila:

„Da, ponovo je bila u mom naručju, tamo gde pripada.“

„Nikada je više neću pustiti“, dodala je emotivna majka.