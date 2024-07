OPERISALA SAM SLEPO CREVO, A ONDA SU KRENULI NESNOSNI BOLOVI: Puzala sam do kupatila, lekari su mislili da je UPALA bešike, ali...

Dok je završavala prvu godinu biomedicinskih nauka, Mia Robins iz Liverpula nije ni slutila da će decembra, 2021. godine, završiti na operaciji slepog creva. Međutim, ono što bi trebala da bude rutinska operacija, pretvorilo se u pakao. Mesec dana nakon procedure počela je da oseća bolan pritisak u predelu želuca, a tek šest meseci kasnije saznala je šta je zapravo bio problem.

"Probudila bih se sa grčevima poput onih koji vas teraju u WC. Osećala sam jak pritisak, ali čim bih sela na WC šolju, sve bi prestalo," ispričala je Mia i dodala da su počeli da joj se javljaju i drugi zabrinjavajući simptomi poput umora, gubitka kose i kilaže.

"Spavala sam oko 12 sati dnevno i još mi se spavalo, pa čak i kad sam na poslu. Nisam mogla ni da jedem, a ubrzo je počela i kosa da mi opada. Nedugo zatim primetila sam ćelavu tačku na potiljku, veličine mog dlana. Ali me čak ni to nije toliko zabrinulo, koliko velika izbočina na mom stomaku. Izgledala sam kao da sam trudna četiri ili pet meseci," priča Mia, a prenosi "The Sun".

Naime, Mia je išla je tokom šest meseci, bila na pet pregleda kod lekara opšte prakse, a dva puta je čak završila i u hitnoj. Lekari su joj govorili da može biti svašta.

"Kada sam u hitnoj rekla da sam puzala do kupatila od bolova, dali su mi antibiotike za urinarnu infekciju, ali ja sam znala da je nešto drugo u pitanju. Naravno, popila sam prepisane antibiotike, ali nisu mi nimalo pomogli. U jednom trenutku sam pomislila da imam rak, ali su me prijatelji odgovorili od tih misli," ispričala je Mia i dodala da je misli o kanceru nisu napuštale jer je konstantno osećala neprijatnu bol iznad bešike.

Nakon niza potencijalnih dijagnoza, od anemije i alopecije, do upale bešike, Mia je, juna 2022. godine, konačno uradila ultrazvuk abdomena i, nažalost, pokazalo se da zaista ima rak jajnika. Hitno joj je zakazana operacija uklanjanja tumora, koji je bio veličine dinje.

"Sreća u nesreći jeste što je razotkriven rano, iako je bio masivan i rastao brzo. Rekli su mi da je to najraniji stadijum i da nije zahvatio nijedan drugi organ. Iako sam osetila olakšanje, bila sam i veoma uzrujana, jer su moji simptomi zapravo olako shvaćeni i odbačeni. Da su me odmah poslali na ultra zvuk, dijagnozu bih dobila puno ranije, ne bih čekala šest meseci, zbog čega su morali da mi uklone i desni jajnik, jajovod, deo abdomena i nekoliko limfnih čvorova," ispričala je Mia.

Nažalost, februara prošle godine, rak joj se vratio zbog čega je bila podvrgnuta tromesečnoj hemoterapiji. Međutim, sreća je bila na njenoj strani pa su joj avgusta meseca lekari potvrdili da je potpuno izlečena, ali da mora da se redovno kontroliše, za slučaj da se rak ponovo vrati.

(Kurir.rs/J.M.)

