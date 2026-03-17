Priča o Mišel Mariji Njutn zvuči kao scenario za film, ali je u potpunosti stvarna. Devojčica koja je nestala početkom osamdesetih godina prošlog veka pronađena je živa čak 42 godine kasnije. Najveći šok bio je to što ona sve vreme nije znala da je ikada nestala.

Mišel Marija danas ima 45 godina i ceo život je provela pod drugim imenom, nesvesna činjenice da se njeno ime godinama nalazilo u nacionalnoj bazi nestale dece. Istina ju je sustigla tek kada joj je policija pokucala na vrata i saopštila ko je zapravo.

Susret sa ocem posle 42 godine Foto: Printscreen/Youtube/WFTV Channel 9

Sve je počelo 1983. godine, kada je njena majka Debra Njutn, bez znanja i saglasnosti oca, odvela trogodišnju Mišel Marija Njutn i nestala. Otac, Džozef Njutn, ostao je sam i bez ikakvih informacija o sudbini deteta. Pokrenuta je opsežna potraga, ali su godine prolazile bez ikakvog traga, pa je slučaj početkom dvehiljaditih zvanično zatvoren.

Ipak, priča tu nije završena. Istraga je ponovo aktivirana 2016. godine, a ključni pomak dogodio se krajem 2024, kada je otkriveno da žena pod lažnim identitetom živi na Floridi. Ispostavilo se da je reč o Debri Njutn, koja je tada privedena.

Nedugo potom, policija je pronašla i Mišel. Susret sa istinom bio je potresan. Saznala je da je kao dete oteta i da je ceo život živela u zabludi. Kasnije je priznala da joj je trebalo vreme da shvati razmere onoga što je čula, ali i da je poželela da upozna svog biološkog oca. Za Džozefa Njutna, taj trenutak bio je ostvarenje sna. Nakon decenija traganja i neizvesnosti, susret sa ćerkom opisao je kao najsrećniji dan u životu.

Kako je moguće da Mišel nikada nije posumnjala u svoju prošlost? Kao trogodišnje dete, nije mogla da razume šta se dešava. Majka ju je odvela u drugu državu i započela novi život pod drugim imenom, bez ikakvog kontakta s prošlošću.

Razlozi zbog kojih je Debra odlučila da nestane sa detetom nikada nisu javno obelodanjeni. Porodica je insistirala da ti detalji ostanu privatni, a motivi njenog postupka do danas su ostali nepoznanica. Jedno je, međutim, sigurno, posle 42 godine, priča o nestaloj devojčici dobila je kraj kakav se retko viđa.

