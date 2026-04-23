Odlazak u inostranstvo za mnoge sa Balkana nije samo promena adrese, već prekretnica koja menja čitav život. U potrazi za boljim uslovima za život, većim poštovanjem i sigurnijom budućnošću, hiljade ljudi svake godine pakuje kofere i kreće u nepoznato, nadajući se da će njihov trud negde biti više cenjen nego kod kuće.

Upravo takva ispovest pojavila se na Fejsbuku, gde je jedna žena iz regiona u grupi "Balkanci u Njemačkoj" podelila svoju životnu priču koja je brzo privukla pažnju i pokrenula lavinu komentara.

"Od poniženja do slobode"

"Moj nemački san: Od poniženja do slobode", napisala je ona na početku svoje objave, pa dodala: "Želela bih da podelim svoju priču sa vama, ne iz hvalisavosti, već kao svedočanstvo da se hrabrost i trud u Nemačkoj zaista isplate."

Kako je navela, iz Hrvatske je otišla 2017. godine, odmah nakon što je diplomirala mašinstvo. U domovini je radila kod privatnika za, kako kaže, ponižavajućih 5.000 kuna, uz stalni osećaj da njen trud i znanje nisu cenjeni.

"Uveravali su me da treba da budem srećna što uopšte imam posao", opisala je ona period koji pamti po osećaju nemoći.

"Ovde se ceni ono što nosite u glavi"

Preokret je usledio odlaskom u Nemačku, gde je, bez ikakvih veza i poznanstava, uspela da nostrifikuje diplomu i započne karijeru u struci.

"Ovde sistem funkcioniše - ceni se ono što nosite u glavi, a ne stranačka knjižica ili porodično prezime", dodaje.

Danas radi kao inženjerka mašinstva i zahvaljujući fleksibilnosti firme ima mogućnost da posao obavlja od kuće. Takav način rada omogućio joj je i česta putovanja, ali i život kakav je, kako navodi, ranije mogla samo da zamišlja.

Usledio njen najveći uspeh

Ipak, najveći uspeh ostvarila je nedavno, kada je, kako kaže, isključivo sopstvenim radom i ušteđevinom, bez kredita, kupila stan u Drveniku na Jadranu. Taj trenutak opisuje kao svoj najveći lični ponos.

"Kupila sam ga isključivo svojim radom i ušteđevinom stečenom ovde, bez ijednog centa kredita. Nemačka mi je dala dostojanstvo, slobodu i priliku da živim život u punom smislu te reči. Dok su me u Hrvatskoj pokušavali da ubede da ne vredim, ovde sam pronašla svoj mir i uspeh. Živim svoj san i svaki dan se iznova zahvaljujem na odluci da krenem u nepoznato", poručila je u objavi, dodajući da je u toj zemlji pronašla mir i uspeh koji joj je ranije bio uskraćen.

Na kraju, postavila je pitanje koje je pokrenulo brojne reakcije – da li među članovima grupe ima još onih koji su u Nemačkoj uspeli da ostvare snove koje u domovini nisu mogli.

"Isto je i nama bilo"

Ubrzo su usledili i komentari. Odmah na početku javila se još jedna Hrvatica pa dodala da je zajedno sa suprugom slično prošla.

"Pridružujem se tvojoj priči. Muž i ja smo takođe došli 2017. godine. Nismo znali jezik. Ja sam našla posao iz Hrvatske, a on je počeo da radi u magacinu. Takođe je mašinac. Kada je naučio jezik, primili su ga u manju firmu i nakon nekoliko godina, evo ga – vođa tima u Daimleru. Bukvalno kako ti pričaš, tako je i nama bilo. U Hrvatskoj radiš za crkavicu. Ovde smo kupili stan 2019. godine i sada je taj stan otplaćen, a gradi nam se kuća, dok će stan ići u najam. Da ne pominjem da je radna nedelja 35 sati, a u Hrvatskoj sam redovno radila po 60 sati nedeljno i smatrali su da, pošto mi isplaćuju platu, mogu da me zovu vikendom u 22 časa...", napisala je ona pa dodala:

"I što je najbolje, mnogo naših kolega sa fakulteta prošlo je istu priču i sada smo uglavnom svi u krugu i družimo se vikendom. Svi smo složni oko jednog – nikada se ne vraćamo u Hrvatsku. Uzeli smo nemačko državljanstvo i Nemačku smatramo svojom domovinom jer nam je omogućila sve što nam je Hrvatska uskratila!"

"Nismo svi inženjeri"

Ipak, bilo je i onih koji su podsetili da iskustvo života i rada u inostranstvu nije isto za sve, ali da se svakako ne bi vratili.

"Nismo svi inženjeri. Radimo i više poslova. Umorni smo, prljavi i neispavani. Ali je opet bolje nego u Hrvatskoj ili drugde", "Nemačka je 100 puta veće tržište od država na Balkanu i samim tim nudi i daleko više prilika. Posebno za inženjere i visoko obrazovane kadrove, mogućnosti su znatno šire i raznovrsnije", pisali su oni.

