Sudija je izjavio da je Robert Albon, koji sebe naziva Džo Donor, vodio ilegalni biznis doniranja sperme. Donator sperme, koji tvrdi da je otac 180 dece, upravo je izgubio pravnu bitku da bude naveden kao otac u krštenici četvorogodišnjeg deteta koje je začeto njegovom spermom.

Robert Albon, američki državljanin, već više od decenije deluje kao neregulisani donator, oglašavajući se na Fejsbuku i Instagramu i pojavljujući se u brojnim televizijskim emisijama, prenose Bi-Bi-Si (BBC), Gardijan (The Guardian) i Skaj Njuz (Sky News).

Odluka suda i obrazloženje

Iako je Albon nesumnjivo biološki otac deteta, sudija porodičnog suda odbacio je njegov zahtev za priznavanje očinstva jer je njegovo poslovanje nelegalno.

„Činjenice u ovom slučaju su ekstremne“, izjavio je sudija porodičnog suda ser Endru Makfarlan.

Džo Donor Foto: S4C/youtube

U sudskim dokumentima, Albon, koji je i sam usvojen, tvrdio je da želi da zaštiti svoje biološko dete od „poljuljanog“ osećaja identiteta kroz koji je on prolazio jer nije znao ko su mu biološki roditelji. Međutim, donoseći presudu protiv Albona, ser Endru je utvrdio da postoji verovatnoća da bi Albon mogao „pokušati da se nametne kao aktivni roditelj“, što je već činio u prethodnim slučajevima.

„Prihvatam činjenicu da, ukoliko bi se očinstvo priznalo, majka nikada ne bi znala kada bi ili da li bi gospodin Albon ponovo istupio, što bi za nju bilo uznemirujuće“, rekao je sudija.

Istorijat sudskih sporova

Albon je bio uključen u više sudskih sporova u vezi sa decom kojoj je otac putem neregulisane donacije:

2023. godine: Sudija je presudio da Albon neće biti naveden u krštenici drugog deteta, jer to nije u najboljem interesu deteta.

Maj 2025. godine: Sud je odbio Albonov zahtev za starateljstvo nad još dvoje dece.

Albonu je priznato očinstvo samo u jednom slučaju nakon što je imao seksualni odnos sa majkom radi donacije, ali mu nikada nije omogućen pristup deci.

Na sudskim saslušanjima Albon je optuživan da targetira ranjive žene. Sudije porodičnog suda opisale su ga kao osobu kojoj ne samo da „nedostaje empatija“, već i kao nekoga ko „teži da kontroliše druge“.