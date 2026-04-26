Priča dokumentarca "I Just Killed My Dad"prati mladića koji je ubio oca, ali kroz priču se otkriva da je odrastao u izolaciji i pod njegovom kontrolom, pa slučaj postaje mnogo složeniji nego što se na prvi pogled čini.

Dokumentarac "I Just Killed My Dad" na prvu deluje kao još jedna šokantna true crime priča. Naime, mladić hladno priznaje da je ubio sopstvenog oca. Međutim, kako radnja odmiče, gledalac shvata da se iza tog priznanja krije mnogo složenija i uznemirujuća pozadina.

Entoni Templet, dokumentarac I Just Killed My Dad

U fokusu priče je Entoni Templet, tada 17-godišnjak, koji je 2019. godine upucao svog oca Berta Templeta u njihovoj kući u Luizijani. Ono što je policiju odmah iznenadilo bila je njegova smirenost, bez imalo oklevanja priznao je šta je počinio i detaljno opisao događaj. Na prvi pogled, činilo se kao jasan slučaj ubistva.

Međutim, dokumentarac kroz tri epizode polako razotkriva sasvim drugačiju sliku. Ispostavlja se da Entoni nije imao normalno detinjstvo, bio je izolovan od društva, nije pohađao školu na uobičajen način i živeo je pod strogom kontrolom oca. Njegov svet bio je ograničen, a kontakt sa spoljnim svetom gotovo nepostojeći.

Kako se otkrivaju novi detalji, postaje jasno da je Bert Templet imao problematičnu prošlost i odnos sa sinom, uključujući optužbe za manipulaciju, kontrolu, pa i zlostavljanje.

Entonijeva majka godinama je pokušavala da ga pronađe nakon što ga je otac odveo, a njihov odnos bio je potpuno prekinut.

Dokumentarac vešto gradi napetost jer gledaoca stavlja u poziciju da preispituje svoje zaključke. Da li je Entoni hladnokrvni ubica ili žrtva okolnosti? Gde je granica između samoodbrane i zločina?

Na kraju, pravni epilog dodatno potvrđuje kompleksnost slučaja - optužbe protiv Entonija s vremenom su ublažene, a presuda je uzela u obzir sve okolnosti njegovog odrastanja.

"I Just Killed My Dad" nije samo priča o zločinu, već i o porodičnim odnosima, traumi i posledicama dugotrajne izolacije. Upravo zato ostavlja snažan utisak i tera gledaoce da još dugo nakon gledanja razmišljaju o onome što su videli.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

