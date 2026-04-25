Slušaj vest

Godinama slušamo istu rečenicu: "Sedenje je novo pušenje". Ova krilatica savršeno opisuje težinu problema, ali je ujedno i opasno uprošćavanje stvari. Nije dovoljno samo da ustanete kako biste sačuvali zdravlje. Stvarnost je, ipak, mnogo složenija.

Za milione ljudi u Srbiji, rad na nogama nije stvar izbora, već svakodnevica. Zdravstveni radnici, radnici u fabrikama, nastavnici, prodavci, konobari ili frizeri - svi oni provode duge sate na nogama i izlažu se drugim, podjednako ozbiljnim zdravstvenim rizicima.

Kurs za frizera donosi siguran posao i dobru zaradu Foto: Shutterstock

Statistika je neumoljiva. Poremećaji mišićno-skeletnog sistema, koji obuhvataju bolove u leđima, vratu, ramenima, nogama i stopalima, najčešći su zdravstveni problemi povezani sa radom u Evropi.

Telo je stvoreno za pokret, a ne za mirovanje Dakle, da li je bolje sedeti ili stajati?

Ovo pitanje nam zapravo skreće pažnju sa suštine problema. Ključno nije to u kom položaju radite, već koliko dugo ostajete u tom jednom položaju i koliko se često krećete.

Foto: Profimedia

Dugotrajno sedenje obično vodi do problema u lumbalnom i vratnom delu kičme, kao i u ramenima. S druge strane, sati provedeni u stajanju rezultiraju umorom, bolom u donjem delu leđa i prekomernim opterećenjem nogu i stopala. I jedno i drugo, ako traje predugo, ostavlja posledice po vaše zdravlje.

Kada razmišljamo o posledicama rada, najčešće se fokusiramo na kičmu, zaboravljajući da "radna zona" našeg tela počinje mnogo niže. Stopala su mehanička osnova koja svakog dana nosi težinu celog tela i prenosi silu na sve ostale zglobove.

Foto: Shutterstock

Višečasovno stajanje dovodi do merljivih promena u držanju, pritisku na tabane i čestih tegoba u kolenima i stopalima, što potvrđuju i najnovija istraživanja. Važno je napomenuti da svako stopalo reaguje drugačije. Biomehaničke razlike među ljudima mogu dodatno da ubrzaju nastanak zdravstvenih problema.

Pokret i promena - recept za zdrav radni dan

Evropska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) naglašava - najvažnije je redovno menjati položaj, uvoditi pokret i skraćivati vreme koje provodite statični.

Foto: Shutterstock

Zato su sve popularniji stolovi sa podesivom visinom, ergonomske stolice, specijalni ulošci za cipele ili razni dodaci, od korektora držanja do lumbalnih podmetača. Ipak, čak ni najbolja oprema ne može da zameni dobro planiran radni dan.

Najefikasnija preventiva je jednostavna - redovne kratke pauze, prilagođavanje radnog mesta, odgovarajuća obuća i fizička aktivnost. Ključ je u rasporedu obaveza koji vam omogućava da se krećete.

Nema razloga da "demonizujemo" stolicu niti da idealizujemo stajanje. Našem telu su potrebne promena i prilagođavanje, a upravo dugotrajno ostajanje u jednoj, istoj pozi, rađa probleme.

Pokrenite se, vaše telo će vam biti zahvalno.

