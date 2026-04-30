Glumica Džesika Man u utorak je svedočila protiv ozloglašenog producenta Harvija Vajnstina na sudu u Menhetnu, gde je tvrdila da je pokušao da je prisili na mučan seks utrojepre nego što ju je silovao, piše New York Post. Džesika, koja danas ima 40 godina, slomila se kada je treći put pred sudom pričala o tome kako ju je Harvi prikovao za krevet, a zatim ju je navodno silovao u "DoubleTree" hotelu u Njujorku, 18. marta 2013. godine.

"Iznova sam govorila ‘ne‘ i pokušavala da odem. Tretirao me kao da sam njegovo vlasništvo", rekla je ona, pritom pokazujući poroti kako joj je Vajnstin navodno pričvrstio oba zgloba iznad glave tokom seksualnog napada. Man je rekla da ju je kasnije te godine Harvi silovao, a navela je i da je izgubila svest tokom napada jer je bio "toliko težak".

Vajnstin je izvorno bio osuđen za silovanje Man 2020. godine, ali je sud kasnije poništio presudu, otvorivši put drugom suđenju koje se završilo bez odluke. Man je sada, na trećem suđenju ozloglašenom mogulu u Menhetnu, svedočila o dva seksualna napada koja je, kako je rekla, pretrpela od strane Harvija.

Glumica se tokom svedočenja prisetila početaka svoje karijere, kao 27-godišnjakinje u Los Anđelesu. Tada je i upoznala Vajnstina, koji je, kako je rekla, vrlo brzo pokazao svoju mračnu stranu. Ispričala je kako je doživela "potpuni slom" kada je Vajnstin navodno pokušao da je nagovori na seks utroje s italijanskom glumicom Emanuelom Postakini u hotelu "Montage Beverly Hills" u februaru 2013. godine. Zbog situacije je otrčala u kupatilo i rasplakala se, a Harvi je te večeri spavao s Postakini te joj na kraju rekao: "Oh, to više nikada neću pokušati da uradim s tobom."

Džesika je svedočila da je u jednom trenutku imala vezu s Vajnstinom uz pristanak, jer je smatrala da bi to moglo da dovede do "ljubavne veze". Napomenula je i da je njegova moć u Holivudu uticala na njenu odluku da se upusti u vezu s njim. Opisala je kako je Vajnstin često imao promene raspoloženja, te da je brzo mogao da se pretvori iz holivudske ikone u nepredvidivo derište. "Harvi mi je pričao mnogo priča o tome koliko je bio moćan i o stvarima koje je radio. U suštini, njegovi prijatelji uspevaju, a njegovi neprijatelji ne mogu da kroče u grad", ispričala je ona.

Dodala je da joj je Harvi rekao da je u "otvorenoj vezi" s tadašnjom suprugom Džordžinom Čapman kada su se odlučili za sporazumnu vezu, a rekla je i da joj se nasmejao u lice kada ga je pitala da li mu je devojka.

Man je navela i da je često bila napeta zbog producentovih odnosa s moćnim ljudima poput Bila Klintona. "Stalno je sve prozivao. To je jednostavno bio deo stvarnosti o tome ko je on. On nije normalna osoba. Nisam bila u vezi s normalnom osobom", istakla je.

Uz to što je izvorno bio osuđen za silovanje Man 2020. godine, Vajnstin je bio osuđen i za prisiljavanje bivše produkcijske asistentkinje Mimi Hejli na oralni seks. Nakon što je sud u Njujorku poništio presudu, Man je ponovo svedočila prošlog leta. Međutim, porota nije mogla da se odluči oko njenih optužbi, ali je ponovo osudila Vajnstina zbog Hejlinih optužbi.

Man je pred sudom istakla kako veruje da je Vajnstin i dalje "genije", uprkos svemu što se prethodno dogodilo. "Postoje stvari kod Harvija koje mi se stvarno sviđaju", rekla je ona, dok je producent s blagim osmehom pogledao porotu.

Vajnstin se izjasnio da nije kriv, a suočava se s do 25 godina zatvora kada bude osuđen za prisiljavanje Hejli na oralni seks. Bivši producent već je osuđen za silovanje u Kaliforniji i dobio je zatvorsku kaznu od 16 godina.

Video: Ako se silovanje ne prijavi nakon 72 časa, suđenje je đavolski težak posao