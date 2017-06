PSIHO UBICA MAJKE IZ MIRIJEVA IDE NA LEČENJE: Tog jutra sunce je izašlo na Zapadu, pacovi iz šahta, a ljudi su ličili na demone

BEOGRAD - Milanu Vićentiću (33), koji je krajem januara u porodičnom stanu u Mirijevu ubio majku Ljubinku (51), Viši sud u Beogradu je izrekao meru obaveznog lečenja u psihijatrijskoj ustanovi, jer su sudski veštaci utvrdili da je on bio neuračunljiv u trenutku izvršenja krivičnog dela.

HOROR NA NEDELJNO JUTRO U MIRIJEVU: Sin zaklao majku, pa go i krvav došao u policiju

- Na suđenju koje je juče održano Milan Vićentić je naveo da mu je žao zbog toga što je ubio majku. Rekao je i da tada nije bio svestan da je to Ljubinka, kao i da je tog jutra "bio kolaps na planeti Zemlji, pacovi su izlazili iz šahti, ljudi su ličili na demone a sunce je izašlo na zapadu - otkriva sagovornik Kurira i podseća da je Vićentić posle zločina pokušao da se ubije.

- Posle ubistva, Vićentić je pokušao da se ubije tako što je prerezao vene, skinuo se go i istrčao krvav na ulicu. Tada je nastavio da se povređuje tako što je udarao gravom o šoferšajbnu parkiranog automobila - dodaje on.

Kako Kurir saznaje, tokom uviđaja, u stanu u Mirijevu je pronađena školska tabla, na kojoj je kredom bilo ispisano "život". Na pitanje sudije, da li je on to napisao, Vićentijević je odgovorio potvrdno.

Branilac Milana Vićentića, advokat Nebojša Perović potvrdio je da je za Kurir suđenje završeno.

- Zbog samog događaja i situacije, ne želim ništa da komentarišem - kratko je rekao Perović.

foto: Nebojša Mandić

Vićentijeviću se neće suditi, pošto je po Krivičnom zakoniku propisano da se protiv osobe koja ima duševni poremećaj i nije uračunljiva ne može voditi postupak. U slučaju Vićentijevića, to su potvrdili sudski veštaci, zbog čega mu je sud umesto kazne izrekao meru obaveznog psihijatrijskog lečenja u ustanovi zatvorenog tipa.

(J. Spasić)