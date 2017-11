OBRAČUN U CENTRU NIŠA ZBOG DEVOJKE: 5 metaka sasuo u muškarca (36) u kafiću, pa se dao u beg

NIŠ - S.M. (36) ubijen je rano jutros oko 4.30 sati u jednom poznatom kafiću u Nišu.

Kako saznajemo, u njega je ispaljeno pet metaka i on je zadobio prostrelne rane u grudima, trbuhu i donjim ekstremitetima. Teško ranjenog čoveka zbrinula je Hitna pomoć ali je on preminuo na putu do Urgentnog centra.

- Pacijent je dovezen bez vitalnih znakova, bez pulsa i pritiska. On je podvrgnut reanimaciji koja je trajala trideset minuta ali bezuspešno - saopštio je Miodrag Lazić, direktor Urgentnog centra.

Osumnjičeni za ubistvo pobegao je s lica mesta, a prema prvim i nezvaničnim informacijama razlog ubistva najverovatnije su neraščišćeni odnosi zbog devojke.

