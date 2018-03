VUČIĆ O STOPI NASILJA U SRBIJI: Prošle godine 3 puta manje ubistava nego "idealne" 2001. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nisu tačne ocene da je u zemlji došlo do eskalacije nasilja i naveo da je u prošloj godini bilo tri puta manje ubistava nego u 2001. godini, kada su na vlasti bili ljudi koji ga danas za to optužuju.

Nakon otvaranja novog pogona firme Bizlink u Prokuplju, Vučić je naveo da je u 2001. godini u Srbiji ubijeno 215 ljudi, dok je prošle godine ta brojka bila 76.

"Dakle, gotovo tri puta manje nego "idealne" 2001. godine. Ne tri odsto, ili 30 odsto manje, što bi bio dobar rezultat. Nego tri puta manje! To su zvanični podaci i činjenice. Ali ne možete to da objasnite ljudima koji mrze, naročito ako to ne odgovara njihovim političkim interesima", rekao je Vučić.

On je dodao da samo u Londonu i samo od uboda nožem godišnje strada više ljudi nego u celoj Srbiji.

