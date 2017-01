Marija Ferizović: I dalje se plašim susreta sa krvnikom

BEOGRAD - Suđenje Ahmetu Marinkoviću (40), koji je tukao, žigosao i držao zaključanu nevenčanu suprugu Mariju Ferizović (21), počinje u četvrtak u Drugom osnovnom sudu u Beogradu.



Ovaj monstruozni čin dogodio se 25. i 26. septembra prošle godine u iznajmljenom stanu u Kaluđerici i ko zna koliko bi još mučenje trajalo da ga policija nije uhapsila, dva dana kasnije, 27. septembra.



Marija Ferizović, majka troje dece, kaže da nije obaveštena o početku suđenja, ali da će prisustvovati ukoliko je budu pozvali, kao i da ne zna kako će taj dan preživeti.

- To će biti prvi put posle četiri meseca da ću ga videti. Ne znam kako ću to da preživim. Moraću da popijem nešto za smirenje pre toga, jer ga se i dalje plašim - rekla je Ferizovićeva.



Prema njenim rečima, Marinkovića su u pritvoru obilazili sinovi iz prvog braka i, kako kaže, Ahmet je tražio slike dece jer je navodno zaboravio kako izgledaju.



Podsetimo, Marinković je svoju nevenčanu suprugu dva dana tukao, šutirao, šišao, urinirao po njoj, pa je čak i žigosao. Od hapšenja se nalazi u pritvoru, a kako smo nezvanično saznali, on je negirao svoju krivicu.



Nakon jezive priče o mučenju koju nam je Ferizovićeva ispričala, Kurir je pomogao nesrećnoj ženi i majci troje dece da nađe posao, ali i pokrenuo akciju „Stop nasilju“, koju su pored velikog broja naših čitalaca podržale i mnoge zvezde, poput Cece Ražnatović, Seke Aleksić, Jelene Tomašević...

Autor: J. Spasić,J. Rafailović