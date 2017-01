MONSTRUM IZ NIŠA OSUĐEN NA 10 GODINA ZATVORA: Otac pedofil BRUTALNO zlostavljao ćerkicu (4)

On je proglašen krivim za produženo krivično delo obljuba nad nemoćnim licem, a presuda je postala prvosnažna nakon odluke Apelacionog suda da odbije njegovu žalbu, ali i žalbu Višeg tužilaštva u Nišu, koje je tražilo 15 godina robije.Gradimiru je stavljeno na teret da je devojčici, pošto je uzme iz vrtića i dovede svojoj kući, zavlačio prste u polni organ. To se prema navodima optužnice dešavalo u dva navrata - neutvrđenog dana 2014. i 28. aprila iste godine.

Ilustracija, Foto: Saša Urošev

Slučaj je otkriven nakon što se devojčica posle poslednjeg boravka kod oca požalila da je bole genitalije, pa ju je majka odvela kod lekara. Majka je posumnjala prvo da se dete povredilo igračkom u vrtiću, jer joj je polni organ bio crven i natekao, ali je devojčica rekla da je dodirivao otac kada je bila kod njega i da se ona protivila.

Kada je žena pozvala telefonom Gradimira i pitala ga zašto je to činio, on je odgovorio: „Ti sanjaš, ako hoćeš da se ženiš, ženi se”, a potom spustio slušalicu. Majka je odvela dete u Hitnu pomoć, pa na Ginekološku kliniku, ali pregled nije mogao da se obavi zato što je devojčica počela da beži po ordinaciji kada je u prostoriju ušao doktor muškarac.

Ilustracija, Foto: Profimedia

Alarmirani su i Centar za socijalni rad i policija, a pregledom u totalnoj anesteziji utvrđeno je da je došlo do oštećenja devičnjaka.Majka je svedočila da je dete ponovilo u više navrata da ju je Grade dodirivao, pokazujući rukom kako je to činio i objašnjavajući da je, dok je to radio, „brzo vrteo glavom i brzo pokretao ruku”. Majka je svedočila i da dete mesec dana pre tog događaja nije želelo da odgovara na pitanja o tome šta je radila u očevoj kući i da se to dogodilo više puta.

Ilustracija, Foto: Profimedia

Baka devojčice po majci svedočila je na suđenju da je devojčica bilo vidno neraspoložena kada je otac doveo kući, da se žalila da je bole genitalije i da je tražila da je odmah okupa. Ona je navela i da joj je posle nekoliko dana devojčica rekla da je Grade dodirivao srednjim prstom, da je to radio brzo i da je tada brzo pomerao glavu. Po nalazu veštaka, do rascepa devičnjaka došlo je najmanje sedam do 10 dana pre pregleda, a najranije par meseci pre toga, tokom 2014. godine.

Veštak je utvrdio i da je moguće da je do rascepa došlo uvlačenjem prsta. Apelacioni sud je potvrdio da je Viši sud pravilno utvrdio činjenično stanje, pa je žalbe odbio, a presudu potvrdio. Okrivljenom će biti u kaznu uračunato vreme u pritvoru.

(Blic/B. Janačković)

