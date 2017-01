NOVI DETALJI UBISTVA KEKINOG KUMA: Video sam krvavog Jovanovića, a onda su gorile urlale na dete!

U trenutku kad je Milomir Jovanović pao pored vozila, u neposrednoj blizini prolazio je dečak, kome se njegovo obezbeđenje obratilo rečima: „Šta si to uradio?!“

SOPOT - Pripadnik obezbeđenja Milomira Jovanovića (46), u čijem je prisustvu on prekjuče ubijen na parkingu ispred sopotskog groblja, u prvom trenutku pomislio je da je ubica - dete, saznaje Kurir!



Jovanović, koji je u policiji označen kao član ozloglašene novobeogradske kriminalne grupe Dejana Stojanovića Keke, ubijen je iz snajpera pri povratku sa sahrane. Sve vreme uz njega su bili telohranitelji i jedan rođak.

- Jovanović je pogođen u trenutku kad je ulazio u svoj džip. Nedaleko odatle prolazio je dečak. Kako je objasnio, čuo je pucnje, ali je mislio da je reč o petardama. U sledećem trenutku pogledao je u Jovanovića, kome su usta bila puna krvi. Naredne sekunde jedan telohranitelj je izbezumljeno pogledao dete i viknuo na njega: „ Šta si to uradio?!“ - kaže za Kurir izvor iz istrage.

Bili prisutni... Emir Kusturica i Zdravko Čolić prisustvovali sahrani koja je prethodila ubistvu



Skamenjeni dečak od straha nije mogao da izusti ni jednu jedinu reč, jer ni sam nije znao šta se dogodilo.

- Automobil ubice je najverovatnije bio parkiran na oko 100 metara vazdušnom linijom od Jovanovićevog džipa. Kad je stigao do automobila, Jovanović ga je obišao i u trenutku dok je otvarao zadnja vrata s leve strane, iza vozača, pucano je u njega. Sumnja se da je ubica čekao baš taj trenutak jer mu je tada Jovanović bio na čistoj liniji i ispalio prilično precizna četiri hica - navodi naš sagovornik i dodaje da dečak, s kojim je obavljen razgovor, nije video automobil iz koga je pucano.



Prema njegovim rečima, dvojica muškaraca koji su bili s Jovanovićem ostali su da sačekaju policiju, dok su ga dvojica ubacila u automobil i odvezla u Dom zdravlja u Sopotu, gde je preminuo.



Krvav sneg



Tragovi krvi bili su vidljivi i juče u snegu, a u blizini tog mesta ožalošćeni su ostavljali cveće i palili sveće.

- Bila je policija i jutros, opet su radili uviđaj. Mi još uvek ne možemo da verujemo šta se dogodilo. Ljudi pričaju da se sahrana u to vreme završila i da je taj muškarac bio s rođakom i prijateljima na sahrani. Malo toga znamo i o Novaku, a o ubijenom još manje. Dobro je da niko više nije nastradao - rekao je jedan od meštana, koji živi u blizini gde se dogodilo ubistvo.



Neverica

KOMŠIJA VIĐAO KEKU



Ubijeni Jovanović je rodom iz Vranića, ali već dugo ne živi tamo. Kako smo saznali, tamo mirnim i povučenim životom žive roditelji, koji nisu želeli da komentarišu slučaj. S druge strane, meštani o Jovanoviću nemaju ništa loše da kažu.

- Ne znam čime se Milomir bavio, mislim da je imao neku građevinsku firmu. Za tog Dejana Stojanovića Keku sam čuo, on je dolazio tu dok je Milomir bio mnogo mlađi - rekao je jedan od meštana.

