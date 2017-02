OGLASIO SE SIMON, DEČKO MILICE DABOVIĆ, ZA KOJIM JE U TOKU POTRAGA: Ma što me zoveš sad! Crna Hronika 10:24, 20.02.2017. 0

Košarkašica je nasilje prijavila policiji, koja je raspisala potragu za njenim bivšim dečkom. Simon se trenutno nalazi u Srbiji, a kada smo ga kontaktirali zvučao je besno i neraspoloženo.

- Ma, što me zoveš? Nemoj da me zoveš sad, ne mogu pričati sad ni sa kim - rekao je on kratko pre nego što je prekinuo vezu.

(Blic)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) MILICA DABOVIĆ UŽIVA SA DEČKOM: U ovakvom izdanju ih još niste videli





http://chats.viber.com/kurir