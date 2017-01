POSLEDNJA PORUKA MIROSLAVA KOJI SE SMRZAO: Reči od kojih se ledi krv u žilama

Ovu poruku je poslao nesrećni čovek u subotu ujutru, ali namirnice nije uspeo da sačeka jer komšija četiri dana nije mogao da se probije do sela.

- Goci, teško vreme, ima i smetova, ti ako možeš, donesi roštilj meso, sok, neko pivo i leba…. - ovu potresnu poruku poslao je Miroslav Mitić (64) iz gadžinhanskog sela Duga Poljana svom komšiji Goranu Filipoviću iz Krastavčeta koji ga je snabdevao namirnicama.

Filipović je jutros probijajući se kroz smetove sa naručenom robom uspeo da dođe do Duge Poljane, ali je Miroslava i njegovog oca Iliju (82) zatekao smrznute.

– Poruka od Miroslava stigla mi je u subotu uveče, ali je put do Duge Poljane bio zavejan i tek jutros sam jedva uspeo da se probijem do tog sela. Krenuo sam kolima, ali su mi se lanci pokidali pa sam nastavio pešice. Zvao sam Miroslava telefonom da me sretne jer je sneg bio dubok, njihova kuća je bila skroz zatrpana ali se nije odazivao.

- Kad sam prišao kući šokirao sam se, video sam ga kako leži na ulaznim vratima… Bio je polunag, verovatno je izašao da obavi nuždu napolju i da mu je tada pozlilo. Utrčao sam u sobu i tamo zatekao njegovog oca i on je bio mrtav – opisuje Filipović stravičnu sliku koja ga je zatekla u kući ove porodice.

Komšija Goran je odmah pozvao policiju koja je obavila uviđaj.

– Na osnovu onog što sam čuo, Ilija je pokušavao da spasi Miroslava. Hteo je da ga uvuče u kuću ali je uspeo da ga donese samo do stepenica, kada je pozlilo i njemu, pa su umrli obojica – kaže Filipović.

Predsednik opštine Gadžin Han Saša Đorđević izrazio je žaljenje zbog ovog slučaja.

– Prema mojim saznanjima starac je imao poljoprivrednu penziju, a sin nije imao nikakvih prihoda jer je ostao bez posla u Mašinskoj industriji. Jednom su dobili jednokratnu novčanu pomoć, nakon toga se više nisu obraćali, ne znam da li im nije bila potrebna ili ih je bila sramota da traže… Kako sam saznao, Miroslav je bio težak srčani bolesnik, verovatno mu je pozlilo, a otac Ilija se smrzao spašavajući ga. Imali su drva, nisu se smrzli u kući – objašnjava Đorđević.

Niška policija je potvdila da im je jutros u 8.20 sati prijavljen pronalazan dva beživotna tela u okolini Gadžiog Hana te da je uviđaj u toku.

