POTRESNO SVEDOČENJE MARIJE FERIZOVIĆ: Najstarija ćerka gledala je kako jedem izmet

- Ne bojim ga se u sudnici, ali bi ga se bojala da izađe na slobodu, započela je svoje potresno svedočenje Marija Ferizović i nastavila dalje:

- Naterao me je da priznam da ga varam, što sam i učinila iz straha, iako to ništa nije tačno. Sve povrede mi je on naneo. Da sam se bacila pod kola ne bih ovako izgledala. Najgore je što me je najstarija ćerka gledala kako me je terao da jedem izmet iz pelna, izjavila je Marija iznoseći jezive detalja svog zlostavljanja.

Njene reči potvrdila je i najstarija ćerka.

Suđenje Ahmetu Marinkoviću (41) optuženom zbog brutalnog zlostavljanja supruge Marije Ferizović (22) nastavljeno je danas u Drugom osnovnom sudu u Beogradu.

Na prošlom ročištu, Marinković je negirao optužbe, tvrdio da Mariju nije držao zaključanu u stanu, da je nije pekao cigarom, užarenim predmetima, da je nije ubadao makazama, brijao, nazivao kurvom, terao da jede izmet... Priznao je samo da ju je 25. septembra nekoliko puta udario, pošto mu je priznala da ga je varala sa sinom stanodavca, odnosno, kako je naveo, "pukao mu je film kada mu je rekla da je imala seks sa njim u istoj sobi u kojoj su spavala deca". Tvrdi je da je sama prislonila glavu na užareni metalni deo kompjutera, koji su koristili kao nargilu, jer je bila pod dejstvom droge.

Tužilaštvo je sudu predložilo u optužnici da Marinkovića osudi na šest godina zatvora, s obzirom na pokazanu brutalnost prilikom izvršenja krivičnog dela. Marinković je uhapšen 27. avgusta prošle godine nakon što je dva dana u stanu u Kaluđerici maltretirao majku svoje dvoje dece, koju je policija, kako su preneli mediji, zatekla u podlivima i obrijanu do glave.

( I.M.)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Nebojša Mandić