STRAVIČAN ZLOČIN KOD SVRLJIGA: Starca (93) mučili i ubili sekirom

SVRLJIG - Vukadin Božinović (93) brutalno je mučen, ubijen i opljačkan u svojoj kući u svrljiškom selu Merdželatu. Telo nesrećnog starca pronašli su njegova ćerka Varadinka i zet Živorad, a kako saznajemo, razbojnici su upali kod Vukadina jer je navodno imao ušteđevinu od oko 500.000 dinara.



Ćerka Varadinka kaže da joj je bilo sumnjivo što joj se otac u sredu nije javio.



- Svakog ponedeljka dolazili smo kod oca, koji je živeo sam, a on je nas posećivao u Svrljigu četvrtkom. Te susrete nikada nije propuštao, dolazio bi traktorom do našeg stana. U sredu smo ga pozvali telefonom da vidimo šta radi, ali nije se javljao, što nam je bilo sumnjivo, pa smo se uputili u Merdželat. Kako je kapija bila zatvorena, ponovo smo ga pozvali telefonom, ali odgovora i dalje nije bilo, pa smo ušli sa druge strane u dvorište - kaže ćerka žrtve, inače lekar internista svrljiškog Doma zdravlja, i dodaje:- Muž je otvorio prozorski kapak i videli smo ga kako leži na krevetu. Primetili smo da su ulazna vrata otključana i videli ključ na pragu. Kad smo ušli u sobu, prvo smo primetili da mu je preko glave prebačen jastuk. Sklonila sam ga, a ono što sam videla bilo je stravično. Glava mu je bila crna, imao je vidljivu ranu na potiljku, odmah nam je bilo jasno da je ubijen. Na stolici je bila i krvava sekira.Varadinka ističe da ne sumnja da je njen otac stradao zbog novca.- U sobi smo videli razbacane štedne knjižice, koje je lopov verovatno gledao, ali njegov novac nije bio u banci, već kod kuće - kaže ožalošćena ćerka. Ona dodaje da ne može da pretpostavi ko je mogao da ubije Vukadina.- Ni sa kim nije bio u svađi, uvek je bio spreman da pomogne, znam da je pozajmljivao ljudima novac, ali to su bile male sume. Imao je skromnu penziju. Znao je mnogo ljudi, s vremena na vreme angažovao je neke da mu pomognu u poljskim radovima. Očigledno je da je neko saznao za taj novac i da ga je zbog toga ubio - zaključuje Varadinka.Vukadin je bio ugledan domaćin u selu.- Pobožnost i visoko poštovanje prema hrišćanstvu nasledio je od svoje majke, koja je pomagala crkvi. Majka mu je u amanet ostavila da renovira isprovizovanu crkvicu nedaleko od ulaza u selo. Vukadin je ispunio tu poslednju majčinu želju i svetilište sa kamenim krstom uredio izgradnjom ikonostasa - kažu komšije.

Komšija Slobodan

POMAGAO JE DECI, A NE ONA NJEMU



Vukadin je radni vek proveo u Mašinskoj industriji Niš. Kao penzioner povukao se u rodno selo.

- Iako u godinama, bio je izuzetno dinamičan, dobrog zdravlja, vitalan. Prva supruga mi je rano umrla, druga je preminula 2010. godine. Ćerka Varadinka i zet Živorad stalno su ga obilazili, ali u šali je govorio da još može on njima da pomaže, a ne oni njemu - kaže komšija Slobodan Božić.

Zet Živorad o vitalnom tastu

ŽIVEO BI NAŠ VUKADIN 100 GODINA



Vukadinov zet Živorad kaže da je starac bio vitalan.

- Radio je zemlju, čuvao kravu, šest ovaca i dva jagnjeta. Nikad nije razmišljao o smrti, bio je izuzetno dobrog zdravlja, sigurno bi još dugo poživeo da nije ovako surovo usmrćen - kaže Živorad.

