SUDAR VOZOVA: Puklo je kao bomba, mislio sam da su teroristi!

NOVI SAD - Puklo je kao da je eksplodirala bomba, ljudi su se razleteli po vagonu, digla se prašina, bukvalno sam u deliću sekunde pomislio da nije teroristički napad, kaže za Kurir Matej Trubarac, jedan od 24 povređena putnika u sudaru vozova na pruzi kod Novog Sada.



Nesreća se dogodila u sredu oko 19.20 na relaciji Novi Sad - Vrbas - Sombor, kada je putnički voz naleteo na teretni, koji je stajao. Povređene su 24 osobe, među kojima je i petoro dece, i svi su van životne opasnosti.

Drama na pruzi



Matej Trubarac, apsolvent engleskog, koji je krenuo za Vrbas, povredio je zglob leve noge koji mu je u gipsu.

- Sve je trajalo nekoliko sekundi i kada je sve stalo, zagledali smo se da li imamo povrede i gde su nam stvari. Noga me je mnogo bolela. Putnici su bili u panici - kaže Matej.



On kaže da su policajci i Hitna pomoć brzo stigli.

- Čekali smo drugi voz koji je došao po nas i vratio nas na stanicu u Novi Sad, odakle su nas prebacili u Klinički centar - ispričao je Matej.



Daniela Stojković iz Zmajeva, jedna je od četvoro teško povređenih putnika.

- Bila sam u prvom vagonu. Udarila sam glavom i zaglavila sam se između dva sedišta - kaže Daniela.



Iščupana sedišta



Kako dalje kaže, izneli su je iz voza na dasci za mobilizaciju.

- Čekala sam tako s bolovima više od 40 minuta na hladnoći - rekla je putnica.



U Urgentnom centru ona i još tri osobe su hospitalizovane.

- Posle ukazane pomoći pušteni smo kući - priča Daniela.



Ona kaže da nije tačno da se voz kretao 15 kilometara na sat.

- Vozio je od 30 do 50 na sat najmanje. Imala sam osećaj kao da smo u nekom filmu, sve se brzo desilo. Leteli smo po vozu, iščupana su sedišta i ispala su stakla, što potvrđuje da nije vozio 15 km na sat - kaže ona.

I dalje se ispituje uzrok

TERETNI VOZ BIO U KVARU?



Informaciju da je mašinovođa vozio 15 km na sat ne možemo da potvrdimo. Kada se brzinomerne trake iščitaju, tek onda možemo da govorimo o brzini - rekao je Nenad Stanisavljević, direktor medija centar „Železnica“. Kako saznajemo, teretni voz je bio u kvaru, pa je zato stajao na pruzi.

