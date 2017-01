TAJNA U GROBU: Misterija ubistva najbogatije gospođe srpske prestonice

Srpska policija je tokom 2016. godine imala pune ruke posla - od ubistava, silovanja, otmica, preko oružanih pljački, dilovanja droge... Građani su se zbog toga stalno pitali kakvo je to vreme došlo, uz neizostavan odgovor da toliko kriminalaca i ubica nikada nije bilo. Sudeći po krivičnim delima, srpski prestupnici 21. veka nisu mnogo drugačiji od onih koji su zadavali muke policiji vek ranije.



BEOGRAD - Draga Mitrićević (70) bila je ekscentrična milionerka i udovica upravnika dvora. Posle smrti muža osamila se i živela samo sa dva psa i gusanom u vili u Ulici kralja Milana 5. Niko joj nije dolazio u kuću, niti je ona bilo gde odlazila. Komšije su ipak u februaru 1933. godine primetile da Drage nema, pa su nestanak prijavile policiji.Policija je u podrumu vile našla Dragin leš i odmah se dala u potragu za ubicom. Ispostavilo se da je Mitrićevićeva mrtva ležala 15 dana u svom podrumu.„Jučerašnji dan je rasvetlio jedan deo tajne Ulice kralja Milana broj 5.U podrumu te prazne i zloslutne zgrade, u prašini i memli, nađeno je mrtvo telo pokojne Drage. Ispod gomile nabacanih sanduka, ispod isečenih drva i letava, koje je beogradska gospođa sama cepala, nađen je juče u podne njen leš. Grozan, unakažen, izgrizen od pacova, s razmrskanom slepoočnicom i razbijenim temenom. Ubijena je običnom letvom, pacovi su joj izgrizli noge, ruke, pojeli su joj obraze i kožu sa čela. U ruci je držala pramen kose, što znači da je pokušala da se odbrani od napadača“, opisan je jeziv prizor u Politici od 5. februara 1933.

Oruđe... Letva kojom je ubijena

Telepata radio za policiju

OPISAO UBICU



Policija je bila u ćorsokaku, da su neki islednici rešili da pomoć potraže od telepate Luja Rozenštajna.

- Kad sam došao u policiju, dali su mi samo jednu cedulju na kojoj je pisalo „18-26. januar 1933“. Rekao sam im rekao da se radi o ubistvu jedne bogate starice - ispričao je Rozenštajn.

On je rekao i da se ubica već nalazi u rukama vlasti. Na osnovu policijskih fotografija prepoznao je Kolomana Rajtera.



Ministar je kaznio islednike, a cenzura je zabranila Politici da se ovom temom dalje bavi. Tekst o čuvenom telepati napisao je budući heroj Žikica Jovanović Španac. Rajter je odbio da prizna ubistvo Drage i ono je zauvek ostalo nerešeno.

Kriminalistička policija je u tri maha vršila pretres staričine kuće ne bi li našla neki trag zločinca, takođe, urađeno je nekoliko rekonstrukcija ubistva. Uprkos ogromnim naporima policije, njeno zversko ubistvo ostalo je nerešeno, a kao jedini realan motiv navodi se koristoljublje.„Zločinac je svakako zbog novca izvršio ovo ubistvo. Ostaje neobjašnjeno na koji se način ta scena odigrala u kući i koliko je vremena on morao da se zadrži unutra. Nije isključeno da je to neko ko je stekao poverenje žene i koji je na lep način ušao do njenog stana. Utvrđeno je da je Draga novac držala u banci, a dragocenosti u bankovnim sefovima, pisala je Politika.Činjenica je da je ubica bio vrlo vešt i prepreden jer nakon svirepog zločina za sobom nije ostavio ni jedan jedini trag.„Utro je sve tragove. Nije ostalo baš ništa što bi moglo da dovede policiju na njegov trag. Nijedan otisak prstiju, nijedna mrlja krvi, ni u stanu, ni na stepenicama, nijedna stvarčica nije prevrnuta, ništa nije razlupano da bi se moglo naslutiti da se desilo bilo šta neobično“, opisuje se u Politici.Inače, na mestu gde se pre 83 godine nalazila kuća Drage Mitrićević danas se nalazi zgrada Poreske uprave.

