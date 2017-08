(UŽIVO) PRATITE POMRAČENJE SUNCA: Eklipsa je počela u SAD!

Amerikanci danas imaju priliku da gledaju potpuno pomračenje sunca, najveće u poslednjih 99 godina, a ostatak sveta, tu pojavu može da vidi uživo na tviter profilu "The Weather Channel" u narednih nekoliko sati.

Današnje pomračenje sunca je važno za naučnike, jer je rec o trenutku kada

mogu da proučavaju gornji deo atmosfere Sunca, koji je obično nevidljiv.

Pomračenje je počelo u američkoj saveznoj državi Oregonu u 10 sati po lokalnom vremenu, a završiće se u Južnoj Karolini oko 15 sati po lokalnom vremenu.

Za to vreme, ljudi koji ne žive u Americi, a žele da vide pomračenje, to mogu već sada na tviteru, na kanalu "The Weather Channel".

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Facebook