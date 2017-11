(VIDEO) ŠOKANTNO PRIZNANJE PILOTA CIA: Kule bliznakinje nisu srušili avioni, u pitanju je nešto mnogo jezivije

Prema njegovom mišljenju, zvanična priča o tome da su dva aviona oborila kule je "fizički nemoguća“.

Pošto je ruski predsednik Putin prošle godine naveo da će objaviti satelitske fotografije koje dokazuju da su Kule uništene "kontrolisanom eksplozijom", izgleda da će doći do opovrgavanja zvaničnog izveštaja Komisije za 11. septembar.

Pismeno priznanje je ozbiljna pravna stvar i važi za pravnu istinu ukoliko se ne pobije. Sada protivnici Lirove teorije moraju predstaviti svoje dokaze ako žele da pobiju njegovu izjavu.

Ukoliko to ne učine, vlada SAD će morati da prizna da zvaničan izveštaj Komisije za 11. septembar nije bio istinit. Morate uzeti u obzir da Džon Lir nije bilo koji pilot.

On je unuk osnivača Lirdžeta, Bila Lira. Penzionisani je vazdušni kapetan i bivši pilot CIA koji je upravljao više od 100 različitih aviona tokom 40 godina aktivnog letenja. On ima više pilotskih sertifikata nego bilo koji drugi sertifikovani pilot. On je leteo u Aziji, Africi, istočnoj Evropi i na Bliskom istoku.

Drugim rečima, Lir se razume u letenje i avione. Ako je on rekao da avioni nisu srušili kule bliznakinje, onda je to sigurno tako. Evo šta je on napisao i potpisao u svom pismenom priznanju:

"Nijedan Boing 767 nije udario u Bliznakinje kao što vlasti i mediji lažno tvrde. Takav sudar je fizički nemoguć iz nekoliko razloga. U slučaju pravog udara, avion bi počeo da se okreće kada bi njegov prednji deo udario u čelične stubove kule".

"Zatim bi došlo do odvajanja vertikalnog i horizontalnog repa aviona i njihovog padanja na zemlju. Motor aviona bi zadržao svoj oblik prilikom udara i bio bi pronađen među ostacima srušene kule".

"Nijedan Boing 767 ne može da ostvari brzinu od 810 km/h na visini od 300 metara iznad nivoa mora. Motor jednostavno ne može da izdrži zapreminu gustog vazduha pri tolikoj visini i brzini".

Deo trupa aviona sa 3-4 rupe na prozorima nije mogao da preživi udar u čelični stub kule na brzini od 800 km/h.

Mnogi delovi aviona su morali pasti na zemlju jer nisu mogli da se probiju kroz masivne čelične stubove kule, uključujući 3 jezgra motora ukupne težine 4,5 tone, koji nisu mogli da nestanu tek tako. Nemoguće je da je čitav avion tek tako nestao u sudaru“, kaže.

Kurir.rs/Yournewswire

Foto: Youtube/Profimedia

Kurir

Autor: Kurir