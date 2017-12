PAPA HOĆE DA MENJA MOLITVU: Oče naš od sada sa ovim rečima

Papa, naime, smatra da to nije dobar prevod i da bi to trebalo promeniti na način na koji je to već učinila Katolička crkva u Francuskoj.

U francuskoj Katoličoj crkvi ta fraza je prevedena "ne dozvoli da padnemo u napast", što je za papu ispravnije jer, kako kaže, nije Bog taj koji ljude dovodi u napast.

"Oče naš", najpoznatija hrišćanska molitva, koju je ostavio lično Gospod Isus Hrist, deo je hrišćanske liturgijske kulture koja se uči još u najranijoj dobi.

Sadašnja verzija molitve je iz Vulgate (latinski prevod Biblije iz 4. veka), koja je na latinski jezik prevedena sa starogrčkog, a ona s aramejskog, jezika kojim je govorio Isus.

