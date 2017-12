(VIDEO) ĐAVOLJI RUKOPIS: Najzad dešifrovano Luciferovo pismo! Naučnici koristili zabranjeni kod!

Duže od tri veka, tačnije 341 godinu, naučnici, majstori za dešifrovanje i okultisti ostali su zbunjeni kriptičkim pismom jedne benediktinske monahinje, koja je tvrdila da joj je pomenuti tekst diktirao lično nečastivi.

Prema legendi, sestra Marija Kroćifisa dela Koncesione koja je živela u samostanu Palma di Montekjaro na Siciliji, 11. avgusta 1676. u jednom trenutku probudila se u jednom trenutku iz nesvestice ili blagog transa i shvatila da joj je lice umrljano mastilom. U jednoj ruci držala je nekoliko pisama ispisanim zagonetnom zbrkom simbola i raznih jezika.

Sestra Marija i njene sestre iz samostana verovale su od tog trenutka da joj je pisma izdiktirao demon, iako u tekstu nisu mogle pronaći nikakav smisao.

Vremenom su zaključile da su pisma bila deo razrađenog plana Lucifera da bi je naveo da se okrene od Boga. U međuvremenu su lokalne vlasti godinama nudile besplatan turistički boravak u ovom mestu svakome ko uspe da dešifruje misteriozni tekst.

Lajv Sajens navodi da su 341 godinu kasnije naučnici s LUDUM - naučnog centra iz Katanije objavili da su uspeli da dešifruju 15 redova jedinog preostalog pisma koje je preživelo tri i po stoleća. I to kako... Za dešifrovanje su koristili kod koji su nabavili preko "dark veba", dela interneta kojem se može pristupiti isključivo pomoću posebnog softvera.

"Tamo se može pronaći sve: droge, prostitucija, pedofilija, pa tako i programi obaveštajnih službi za dešifrovanje tajnih poruka, kao što je ovaj koji smo mi koristili", kazao je direktor centra Daniel Abate za italijanski radio 105.

"Softver smo napunili antičkim grčkim, arapskim, latinskim jezikom i runskim pismima kako bismo odgonetnuli pismo. Ispalo je da je zaista demonskog karaktera", dodao je. Naučnici su zaključili da su pisma bila zbrka jezika, te da ih je napisala zaista sestra Marija, koja je u svoje vreme u samostanu navodno bila jedna vrsna lingvistkinja. Pismo opisuje odnose ljudi, Boga i Sotone u razbacanom i nedoslednom stilu. U njemu sestra Marija, ili ko god da ju je možda opseo, ohrabruje Boga da napusti čoveka i preda ga đavolu.

"Bog misli da može da oslobodi smrtnike, ali taj sistem ne funkcioniše ni kod koga", stoji u jednom od prevedenih redova.



Tekst takođe opisuje Boga, Isusa i Svetog duha kao "mrtve stege", tvrdi da su ljudi naprosto izmislili i Boga i Zaratustru, antičkog iranskog proroka koji je u drugom milenijumu pre Nove ere utemeljio Zoroastrijanstvo, prvu monoteističku religiju, prethodnicu svih današnjih. Abate je rekao da sadržaj pisma ukazuje na to da je sestra Marija možda patila od šizofrenije ili bipolarnog poremećaja.

"Lično verujem da je monahinja dobro vladala jezicima, što joj je omogućilo da izume šifru, te da je možda patila od nekog stanja poput šizofrenije, zbog čega je umislila da razgovara s đavolom", kazao je Abate za Lajv Sajens.

Na kraju je direktor centra otkrio: "Čak ni to nije zaustavilo mnoštvo zainteresovanih satonističkih sekti pri pokušajima da me kontaktiraju od kad sam objavio naše otkriće."

Ova pisma u doba tadašnje crkvene vlasti takođe su smatrana izvorno demonskim i tumačila su se kao posledica stalne borbe sestre Marije s "nebrojenim zlim duhovima". Abate je objasnila da njena ideja potiče odatle što je prikaz đavola čest upravo kod ljudi koji pate od šizofrenije.



Sestra Marija, rođena kao Izabela Tomazi, u samostan je ušla kad je imala samo 15 godina, a incident sa spornim pismima dogodio se kad je imala 31 godinu. Abate je objasnila i to da je sestra Marija imala ozbiljnih zdravstvenih problema koji su joj zagorčavali život, da bi svake noći vrištala, imala utisak da se bori protiv đavola. Ipak, crkva je tada smatrala da se ona zaista bori protiv zlih sila, pa i da je u tome istrajala izrazito hrabro i čvrsto sve do svoje smrti kad je imala 45 godina. Zabeleženo je da su je u njenom samostanu smatrali sveticom. Zbog toga je Crkva 1701. godine pokrenula proces njene beatifikacije. Međutim, ona zvanično nikada nije i imenovana blaženom te je do danas ostala poznata kao "sluga božji".



