ZLOKOBNE PROGNOZE NAUČNIKA: Ljudski rod je došao do vrhunca i počeće da nazaduje! Evo i zbog čega!

Ali naučnici veruju da je ljudski rod dostigao vrhunac i da se sada kreće iznad svojih mogućnosti, te da je čovekov napredak u opadanju.

U sklopu velikog istraživanja provereni su podaci stari 120 godina.Naučnici su zaključili da postoje granice kada su u pitanju ljudske karakteristike i osobine, poput godina života, kao i krajnje granice kada su u pitanju ljudska visina i snaga.

"U ovom trenutku mi i dalje pokušavamo da pomeramo granice", navode naučnici.

Ljudski rod je dostigao vrhunac i granice se više neće pomjerati https://t.co/2WU7TX3Qd3 #Vijesti #CrnaGora — Kratke Vijesti (@KratkeVijesti) December 13, 2017

Upozoravaju da, s obzirom na način na koji menjamo okolinu u kojoj živimo, a pritom misle i na globalno zagrevanje, ne samo da te granice nećemo uspeti da pomerimo nego će posledice globalnog zagrevanja naterati ljudski rod na nazadovanje.

Čovečanstvo je dugo napredovalo. Brzina trčanja koja se nekad činila nezamislivom danas je uobičajena, pomerene su i granice kada je čovekov životni vek u pitanju, ali vremenom će biti sve manje takvih rekordnih dostignuća i rezultata, pokazuje novo istraživanje.

"Sve će manje ljudi uspevati da dostignu rekord u brzini trčanja, ali ga neće premašiti, a ni životni vek se više neće znatno produžavati", navode naučnici.

"Neka se svojstva više ne menjaju nabolje, uprkos stalnim naučnim, medicinskim i nutricionističkim poboljšanjima i dostignućima. To znači da su moderna društva omogućila ljudskoj vrsti da dostigne svoje granice. Prva smo generacija ljudi koja je toga svesna", rekao je profesor Žan Fransoa Tusan sa pariškog univerziteta Dekart.

"U isto vrijeme u nekim stvarima i dostignućima postupno nazadujemo.

Velikim delom smo za to i sami krivi, jer smo negativno uticali na svoju okolinu", ističe Tusan.

"Biće to jedan od najvećih izazova veka u kojem živimo, posebno zbog pritiska antropogenih čovekovih aktivnosti koje će biti odgovorne za negativan učinak na ljudsko zdravlje i na okolinu. Proučavajući opadanje pomenutih tendencija zaključili smo da su one rani signali da se nešto izmenilo, ali ne nabolje. U poslednjih desetak godina među stanovništvom nekih afričkih zemalja primetili smo da se njihova visina smanjila, što upućuje na to da neka društva nisu više u stanju da priušte dovoljnu količinu nutritivnih vrednosti za svoju decu niti da održavaju zdravim svoje potomstvo", upozorava profesor.

Tusan i njegove kolege smatraju da bi političari, vlade i ostale odgovorne osobe, u trenutku kada su utvrđena ograničenja ljudske vrste, trebalo da se fokusiraju na to da se ljudima garantuje mogućnost dostizanja sadašnjih limita, a ne insistirati na daljnjem pomjeranju granica.

"S obzirom na ograničenja kada je okolina u pitanju, treba uložiti mnogo više sredstava u postizanje ravnoteže s obzirom na sve snažnije pritiske na ekosistem. Tek ako uspijemo u tome moći ćemo da razmatramo mogućnost daljnjeg napredovanja kada su u pitanju ljudski vek i većina ljudskih biomarkera", zaključio je Tusan.

Kurir.rs/Vijesti.me

Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir