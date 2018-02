ORBAN: Soroša ćemo zaustaviti svim zakonskim sredstvima!

"Ukoliko je potrebno, koristićemo sve jače i jače zakonsko 'oružje' da se izborimo s tim planom", rekao je Orban u govoru u kojem je ocenio rad svoje vlade.

Kako je rekao u obraćanju u Budimpešti, prvi korak u tome je "zaustaviti Soroša". Orban je naveo da će svako ko je preokupiran migracijama i migrantima morati da se prijavi za "nacionalnu bezbednosnu licencu" kako bi mogao da sprovodi svoje aktivnosti.

Mađarski premijer je poručio i da će sve nevladine organizacije morati da budu transparentne po pitanju svojih finansija, a da će one koje to ne urade, biti zabranjene, bez obzira na to koliko su moćne ili bogate.

Orban smatra da je "hrišćanstvo poslednja nada Evrope" i da su političari u Briselu, Berlinu i Parizu, koji su naklonjeni migrantima, "otvorili put nazadovanju hrišćanstva i napredovanju islama".

On je kazao da će se njegova vlada protiviti naporima UN i EU da migracije učine prihvatljivim za svet. Prema njegovom mišljenju, islam će uskoro "zakucati na vrata Centralne Evrope" sa zapada, kao i sa juga.

