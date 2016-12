MERKEL: Nemačka je jača od terorizma!

Merkel je navela da je 2016. bila godina "nekoliko testova", od kojih je najteži terorizam islamskih ekstremista.

Ona, međutim, naglašava da je sigurna u Nemačku.

"Posebno je gorko i mučno kada terorističke napade vrše ljudi koji tvrde da traže zaštitu u našoj zemlji", rekla je Merkel, prenosi AP.

