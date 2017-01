NASTAVNIK IZ PAKLA: Mamio dečake, drogirao ih i silovao s partnerom, a onda mu se sudbina osvetila!

Policija Minesote objavila je nova dokumenta koja optužuju Bebita i njegovog supruga Metjua Deja (36) da su seksualno zlostavljali najmanje osam maloletnih dečaka tokom nekoliko godina.

Međutim, zločinački gej par, koji je živeo u Saut Sent Polu, nije doživeo da sedne na optuženičku klupu. U avgustu 2016, ubrzo pošto su otkrili da su pod istragom, pronađeni su mrtvi na jednom ostrvu u državi Vašington.

Sad, četiri meseca kasnije, policija je objavila detalje istrage na 134 stranice sa svim optužbama. Ispostavilo se da su dvojica zlikovaca dečake zlostavljali u svojoj kući, ali i u Bebitovoj porodičnoj vikendici, udaljenoj oko 240 kilometara, u hotelima u Mineapolisu i na farmi Dejovih roditelja u blizini Hejstingsa.

