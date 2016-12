PRONAĐENI JEZIVI SNIMCI DŽIHADISTA: Najavili krvoproliće u Španiji za Novu godinu!

Pronalazak tih snimaka usledio je pošto su u sredu uhapšena dvojica Španaca, kojima je u petak sudija Državnog suda, specijalizovanog za terorizam odredio meru pritvora.

SPAIN TERROR: Spanish is now jihadis SECOND language as ISIS targets Spain for next attack https://t.co/oSZ6yt7JpP — El Nene Patriota (@PatriotaNene)

">December 20, 2016

Ti muškarci su snimilli sebe s oružjem AK-47 i vojnim nožem s oznakama takozvane Islamske države (IS) i zastavom te džihadističke grupe uz islamske pesme i džihadističke uzvike.

#Spain #Madrid - #IS cell rumbled as police find four AK-47 magazines - https://t.co/j6HHaaI7gq — Terror Events (@TerrorEvents)

">December 28, 2016

Protiv njih je pokrenut sudski postupak zbog veličanja terorizma i naoružavanja, a u njihovom stanu policija je pronašla pet šaržera za borbenu pušku AK-47 i municiju.

He was part of a death squad that killed ETA members and now Daniel Fernández Aceña has allegedly joined ISIS https://t.co/G5dfu0ORDB #Spain pic.twitter.com/rGMaOUBu8l — El País in English (@elpaisinenglish)

">December 15, 2016

"Na nekim snimcima se vide muškarci s maskama i oružjem ispred trga Puerte de Sol na kome Madriđani svake godine masovno dočekuju Novu godinu", rekao je sudski izvor, prenosi regionalna tv N1.

Od 2015. Španija je uhapsila 177 osumnjičenih za veze s islamističkim terorizmom.

Autor: Tanjug