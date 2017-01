DIVLJAO ISPRED CRKVE SA SAČMARICOM I AUTOMATSKOM PUŠKOM: Policija ubila napadača u Teksasu!

On je, tvrdi policija, upucan nakon što je odbio da baci oružje.

Zvaničnici su naveli da je pucnjava u severozapadnom Ostinu usledila pošto je policija reagovala na poziv u kojem je prijavljena pljačka, a potom na tuču na parkingu na istoj lokaciji.

Policija je reagovala i treći put nakon što je primila poziv o muškarcu sa sačmaricom i automatskom puškom, preneo je AP.

Pomoćnik načelnika policije Kris Mekajven rekao je da je muškarac pucao u vazduh pet ili šest puta, potom se približio crkvi i nastavio da puca.

AUSTIN, Texas - A man who Austin police say repeatedly fired an assault-style weapon into the air outside a church https://t.co/Ir9a7BTTK6