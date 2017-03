ROBOT SMRSKAO ŽENI GLAVU U FABRICI: Muž sada tuži sve fabrike ovih mašina

U fabrici automobilskih delova u američkom Mičigenu robot je ubio radnicu nakon što se pokvario i zdrobio joj lobanju.

Nesrećna radnica Vanda Holbruk (57) bila je zaposlena na održavanju mašina u fabrici "Ionija mejns". Robot je prošao bezbednosna vrata i deo za sastavljanje prikolice bacio na njenu glavu i smrskao je.

"She saw the best in people." Wanda Holbrook's husband shares memories of his late wife with @WOODTV at 11. pic.twitter.com/L6BL0MI35w