ŠOKANTNO SVEDOČENJE ROBINJE ID: Džihadista me je silovao pred decom, a onda je hteo da me oženi

Hanan (26) je postala zarobljenica nakon što su borci ID zauzeli njen grad. Ona i još 50 žena pokušale su da pobegnu iz grada, ali su uhvaćene. Džihadisti su majci troje dece rekli da se mora udati za lokalnog džihadističkog lidera, piše "Dejli mejl".

Ali, ona je odbila. Rekla im je da bi više volela da je ubiju nego da se mora udati za džihadistu. Zbog toga su je vezali, mlatili i brutalno silovali svaki dan, više od mesec dana.

"Isti me muškarac silovao svaki dan više od mesec dana. Uvek je to radio ispred moje dece", ispričala je Hanan.

"Moja ćerka ima smanjene intelektualne mogućnosti pa nije razumela šta se događa. Ali moj stariji sin često to spominje", ispričala je nesrećna žena.

Mesec dana nakon što je zarobljena, otac je saznao gde se nalazi. Džihadistima je dao auto i 500 dolara da je oslobode. Morao je da potpiše i dokument da će, ukoliko mu ćerka pobegne sa teritorije koja je pod kontrolom ID, on biti ubijen. Džihadista koji je silovao želeo je da je oženi, ali njen otac je to odbio.

Početkom ove godine sa porodicom je pobegla u Kirkuk. Kaže da ne zna šta se dogodilo sa ostalim ženama, ali čula je da je jedna morala da se uda za svog silovatelja.

Jedna druga sunitska muslimanka, dvadesetpetogodišnjakinja, ispričala je da je zarobljena 2016. godine nakon što su joj džihadisti hladnokrvno upucali šestogodišnjeg sina. Ona je takođe pogođena u rame i tako ranjena zatvorena s drugim ženama.

"Tri žene iz ID došle su sa bičevima. Svaku su od nas udarili 65 puta", ispričala je ona.

Na kraju je njena porodica platila da je puste. Napolju je saznala da je njen sin ipak preživeo, a dečak je četiri puta operisan.

(Index.hr)

