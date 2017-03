SRUŠIO SE UKRAJINSKI VOJNI HELIKOPTER: Udario u dalekovod, poginulo petoro ljudi

"Pet osoba je stradalo - tri člana posade i dva putnika", rekao je Frans presu portparol ukrajinske vojske Oleksander Motuzianik.

Helikopter Mi-2, koji može da preveze desetak osoba, srušio se u zoni Malinivke, kod Kramatorska, grada pod kontrolom ukraijnskih vlasti.

Five dead in military helicopter crash in east Ukraine https://t.co/LSj9ARw3Wb pic.twitter.com/hesOWuiQKH