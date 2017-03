TRAGIČNA SUDBINA PRAVOG VUKA SA VOL STRITA: Bio na vrhu sveta, a onda se previše ZANEO

Mladi broker s Vol Strita živeo je svoj život iz snova – radio je za velike igrače, živeo u luksuznom stanu u i vozio se u skupocenom automobilu.

Međutim, zgodan i ambiciozan Preston malo se previše zaneo – preterano je izlazio po ekskluzivnim klubovima, pio isključivo najskuplja pića i šmrkao brda kokaina. Dobra vremena brzo su se pretvorila u horor priču.

@wolfofwallst Your friend William Preston King needs help pic.twitter.com/gCFOrUYEe2