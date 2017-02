TRAMP: Vratiću na snagu odluku o zabrani ulaska!

U žalbi se ističe da je "suvereno pravo" predsednika da strance primi u zemlju ili ne, navodeći kao "osnovni princip da stranac koji traži prvi put ulazak u SAD traži privilegiju i nema ustavna prava u vezi sa njenom primenom", prenosi AP.

Američki predsednik okarakterisao je u subotu kao "smešnu" presudu sudije Džejmsa Robarta iz Sijetla, poručivši da će odluka "takozvanog sudije" biti poništena.

The judge opens up our country to potential terrorists and others that do not have our best interests at heart. Bad people are very happy!