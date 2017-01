(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) HOROR U JERUSALIMU: Objavljen snimak stravičnog napada kamionom!

Napadača su ubili naoružani prolaznici, a nekoliko tamošnjih medija tvrdi da je u pitanju Palestinac, dok "Izrael Njuz Onlajn" navodi ime Džabela Mukare.

UPDATE: At least 4 Israeli soldiers killed and 13 Injured, after Palestinan terrorist plowed his truck into them as they got of a bus pic.twitter.com/ObCevdYOg5 — News_Executive (@News_Executive)

">January 8, 2017

Izraelska policija javlja da je napadač uleteo u grupu vojnika koji su se iskrcavali iz autobusa, a do sada neviđeni snimak prikazuje stravičan trenutak napada.

UPDATE: 15 Israeli soldiers Injured 2 critically after a Palestinan terrorist plowed his truck into them, Terrorist was then shot pic.twitter.com/suLm2qM406 — News_Executive (@News_Executive)

">January 8, 2017

Takođe, terorista nije želeo da se zaustavi pošto je pregazio nekoliko osoba pa je želeo da nastavio sa svojim krvavim činom, ali je ubrzo sprečen u tome.

VIDEO Footage of the Palestinan truck ramming attack in Jerusalem, where a terrorist plowed his truck into Israeli soldiers killing 4 pic.twitter.com/ITV301fkH2 — News_Executive (@News_Executive)

">January 8, 2017

Napad se dogodio na popularnom šetalištu iznad starog grada Jerusalima, a to mesto trenutno je zatvoreno za saobraćaj u svim pravcima.

(EPK)

